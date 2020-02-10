МИД Турции заявил, что Анкара пока не пришла к согласию с Москвой по ситуации в Идлибе

Анкара, 10 февраля. Россия и Турция пока не пришли к соглашению по поводу ситуации в сирийской провинции Идлиб. Об этом сообщил глава турецкого МИД Мевлют Чавушоглу.

Дипломат отметил недостаточность российско-турецких переговоров по Сирии, которые состоялись в субботу, 8 февраля, и призвал к прекращению огня в Идлибе.

«Если бы в субботу удалось согласовать план действий по Сирии, то необходимости в сегодняшних переговорах не было», — заявил министр.

Накануне появилась информация о том, что в понедельник, 10 февраля, стороны вновь встретятся для обсуждения обстановки в Сирии.

Первый раунд двусторонних переговоров прошел 8 февраля в Анкаре. По данным турецкого телеканала TRT, на встрече поднималась тема турецких наблюдательных постов в Идлибе.

Вооруженные силы Турции открыли 12 постов наблюдения по периметру Идлибской зоны деэскалации согласно астанинским соглашениям. После наступления Сирийской арабской армии часть объектов оказалась в окружении.