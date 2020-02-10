Преемница Меркель отказалась участвовать в выборах канцлера из-за скандала в Тюрингии

Берлин, 10 февраля. Глава Христианско-демократического союза (ХДС) Аннегрет Крамп-Карренбауэр отказалась выдвигать свою кандидатуру на должность канцлера Германии на выборах в 2021 году.

Причиной, по данным издания Focus, стал скандал в Тюрингии, где пост премьера занял представитель Свободной демократической партии Томас Кеммерих. Его избрание поддержали ультраправая партия «Альтернатива для Германии» и ХДС, а это недопустимо для Меркель и правящей коалиции. Крамп-Карренбауэр выступает категорически против сотрудничества с «Альтернативой» и СвДП.

Теперь она намерена будущим летом начать отбор кандидатов от консерваторов на пост канцлера ФРГ, а после этого покинет пост главы Христианско-демократического союза, сообщает Радио Sputnik.

Как отмечает газета «Взгляд», отставку премьера Тюрингии из-за того, что за него проголосовали депутаты ландтага от партии «Альтернатива для Германии» в ФРГ назвали самым настоящим «идиотизмом». Такую точку зрения, в частности, выразил обозреватель Der Tagesspiegel Харальд Мартенштайн.

Напомним, Крамп-Карренбауэр стала преемницей Меркель, которая ушла с поста председателя ХДС в конце 2018 года. При этом она осталась канцлером Германии. По словам самой Меркель, она собирается возглавлять правительство Германии до конце своего четвертого срока, то есть до 2021 года.