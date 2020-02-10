Лента новостей Выбор региона Поиск
AR
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
ыавываы
Политика

Преемница Меркель отказалась участвовать в выборах канцлера из-за скандала в Тюрингии

231
0 Оставить комментарий

Преемница Меркель отказалась участвовать в выборах канцлера из-за скандала в Тюрингии

Берлин, 10 февраля. Глава Христианско-демократического союза (ХДС) Аннегрет Крамп-Карренбауэр отказалась выдвигать свою кандидатуру на должность канцлера Германии на выборах в 2021 году.

Причиной, по данным издания Focus, стал скандал в Тюрингии, где пост премьера занял представитель Свободной демократической партии Томас Кеммерих. Его избрание поддержали ультраправая партия «Альтернатива для Германии» и ХДС, а это недопустимо для Меркель и правящей коалиции. Крамп-Карренбауэр выступает категорически против сотрудничества с «Альтернативой» и СвДП.

Теперь она намерена будущим летом начать отбор кандидатов от консерваторов на пост канцлера ФРГ, а после этого покинет пост главы Христианско-демократического союза, сообщает Радио Sputnik.

Как отмечает газета «Взгляд», отставку премьера Тюрингии из-за того, что за него проголосовали депутаты ландтага от партии «Альтернатива для Германии» в ФРГ назвали самым настоящим «идиотизмом». Такую точку зрения, в частности, выразил обозреватель Der Tagesspiegel Харальд Мартенштайн.

Напомним, Крамп-Карренбауэр стала преемницей Меркель, которая ушла с поста председателя ХДС в конце 2018 года. При этом она осталась канцлером Германии. По словам самой Меркель, она собирается возглавлять правительство Германии до конце своего четвертого срока, то есть до 2021 года. 

Новости партнеров

Новости партнеров