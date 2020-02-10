Депутат Салмин объяснил, почему карантинная зона по коронавирусу была создана в Тюмени

Тюменская область показала высокий уровень готовности к приему эвакуированных из Китая россиян. Это стало понятно после экстренных мер, которые предприняли власти региона вслед за обнаружением коронавируса у студентки-китаянки. Об этом в интервью Федеральному агентству новостей рассказал депутат Тюменской областной думы Алексей Салмин.

«Когда в наш город вернулась группа китайских студентов, в общежитии бдительность проявила комендант, их проверили. У одной девушки был выявлен новый коронавирус», — вспоминает депутат.

Как только диагноз китайской студентки подтвердился, был создан оперативный штаб губернатора, там присутствовали абсолютно все службы города. Девушка была сразу же изолирована.

«Это адекватные и правильные меры. Реакция была очень быстрая, — констатировал депутат. — Неимоверно большая работа была проведена. Губернатор не выходил из здания, работали в режиме онлайн».

После этого в Тюменскую область приехали представители федеральных властей. Они по достоинству оценили организацию противоэпидемических мер, подчеркнул собеседник ФАН.

Поэтому когда встал вопрос о необходимости размещения эвакуированных из города Ухань, выбрана была Тюменская область.

«Такое предложение поступило губернатору. Губернатор не мог отказать. Уровень готовности области очень высокий, мы пошли навстречу», — отметил Салмин.

Тюменская область была наиболее готова к созданию карантинного центра.

«Здравоохранение области целостное. Властями были обновлены основные больничные фонды, закуплено оборудование. Это было сделано еще при губернаторе Владимире Якушеве. Команда медиков слажена и отработана, — приводит доводы депутат регионального парламента. — Все это в совокупности привело к тому, что взяли на себя такую ответственность».

Важную роль в формировании мощного медицинского кластера в регионе сыграла и стабильность в региональной политике.

«У нас есть фактор преемственности власти. Он существует на протяжении уже восемнадцати лет, с прихода к власти Сергея Собянина. Никогда не было раздрая между мэром и губернатором. Нет никаких разногласий между областными и городскими властями, в том числе и в сфере медицины», — подчеркивает Салмин.

Развитие медицинского сектора Тюменской области находится в фокусе особого внимания региональных властей.

«Одна из стратегических целей для нас — сделать Тюмень центром медицинского туризма, и мы двигаемся в этом направлении», — делится планами собеседник ФАН.

Напомним, российские власти организовали эвакуацию россиян, находящихся в Китае, на родину в связи с эпидемией коронавируса. Россияне были транспортированы на бортах военно-воздушных сил РФ и размещены в реабилитационном центре «Градостроитель» под Тюменью. Там они проведут две недели в условиях карантина. Доступ посторонних на территорию «Градостроителя» запрещен, реабилитационный центр охраняют силовики.

Эвакуированные россияне живут в отдельных комнатах и не имеют возможности выходить из них. Их регулярно посещают врачи для медицинского осмотра. Для постояльцев созданы все условия: им предоставляется четырехразовое питание, в их распоряжении — книги и телевизор, каждому эвакуированному россиянину была выдана сим-карта для общения с родными и близкими. Единственным нареканием находящихся на карантине россиян стал слабый Wi-Fi-интернет.

Постояльцев «Градостроителя» стараются поддерживать неравнодушные граждане. Так, Гуманитарный добровольческий корпус передал вкусные подарки для находящихся на карантине россиян. В посылках находились кедровые орешки, шоколад, произведенный с применением дикоросов, а также югорский чай.