Устроившего пранк про коронавирус в метро задержали в Москве

Москва, 10 февраля. В Москве задержан мужчина, устроивший пранк про коронавирус на станции 1905 года столичного метро. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Отдел дознания УВД на Московском метрополитене возбудил уголовное дело по статье «Хулиганство».

Ранее пранкер Kara.prank извинился перед Московским метрополитеном за видеоролик. Видео обыгрывает тему коронавируса. Как уточнил мужчина, он хотел узнать, помогут ли пассажиры метро заразившемуся коронавирусом человеку.

Как пишет ТАСС, 2 февраля в вагоне поезда мужчина упал на пол и начал имитировать конвульсивный приступ. Другие участники розыгрыша в голос говорили, что у него коронавирус. По данным RT, в Сети появился ролик с «розыгрышем».

Напомним, власти КНР сообщили о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в конце декабря 2019 года. Она была вызвана новым типом коронавируса. По последним данным, от вируса погибло более 800 человек. Китайские власти присвоили новому типу коронавируса временное название — Novel Coronavirus Pneumonia (NCP) или пневмония, вызываемая новым типом коронавируса.

В России риск заразиться коронавирусом крайне низок. Но он может оказать влияние на экономику страны. Об этом заявили в Счетной плате РФ. Экономист Института современного развития Никита Масленников в беседе с корреспондентом Федерального агентства новостей рассказал, как России нивелировать возможный ущерб экономике от коронавируса. С его точки зрения, 1% прироста к ВВП должен сгладить негативные последствия вспышки вируса.