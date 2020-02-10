Посол Ирана в России призвал сохранить астанинский формат по Сирии

Москва, 10 февраля. Астанинский формат по Сирии необходимо сохранить, чтобы Сирийская Арабская Республика (САР) смогла достичь стабильности при помощи стран-гарантов. Об этом заявил посол Ирана в России Касем Джалали.

«Мы думаем, что сохранение астанинского формата является очень важным. Хотя периодически возникают и разногласия, но в рамках астанинского формата их и нужно урегулировать и устранять. И стараться, чтобы Сирия с помощью стран-гарантов, я имею в виду Иран, Россию и Турцию, и в рамках конституционного комитета смогла достичь стабильности», — сказал он во время пресс-конференции в МИА «Россия сегодня».

По словам Джалали, Россия и Иран на практике доказали, что борются с террористами в Сирии.

Напомним, переговоры в астанинском формате впервые состоялись в 2017 году в столице Казахстана Нур-Султане (бывшее название Астана). На предыдущих конференциях удалось достичь позитивных результатов и сделать важные шаги в сторону мирного урегулирования в САР. Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что новая встреча в астанинском формате может пройти в марте 2020 года.

Конституционный комитет Сирии начал работу в октябре прошлого года в Женеве. Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала создание комитета важным достижением сирийского народа.