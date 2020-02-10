Россия и Турция возобновили переговоры по сирийскому Идлибу

Анкара, 10 февраля. Россия и Турция возобновили переговоры по ситуации в Идлибской зоне деэскалации в Сирии. Встреча делегаций двух стран проходит сегодня в Анкаре.

Российскую делегацию представляют замминистра иностранных дел Сергей Вершинин и спецпредставитель президента РФ по Сирии Александр Лаврентьев, а также представители Минобороны и СВР.

Турецкую делегацию возглавляет замминистра иностранных дел Седат Онал. В состав делегации вошли представители МИД, Генштаба и Национального разведывательного управления.

Как сообщалось ранее, сегодня очередной конвой турецкой армии вошел на территорию провинции через погранпереход «Баб аль-Хава». За последнюю неделю в Сирию в общей сложности было переброшено уже 1300 единиц военной техники и грузовиков материально-технического обеспечения из Турции.

Еще одна колонна тяжелой военной техники из десяти танков и бронированных автомобилей прошла через КПП «Кафр-Лусин» на севере провинции. По данным Al Mohrar Media, боевикам вооруженной оппозиции удалось уничтожить противотанковый расчет САА на фронте у деревни Ат-Тальхия на востоке провинции. ВВС Сирии наносят точечные удары по опорным пунктам боевиков в районе деревень Бинниш, Ат-Тальхия и у поселка Тафтаназ. Информации о потерях радикалов в живой силе и боевой технике пока что уточняется.