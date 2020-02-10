Академик Хохлов объяснил, почему для российских ученых важно сотрудничество с иностранцами

Министр науки и высшего образования Валерий Фальков сообщил о снятии запрета на общение российских ученых с иностранцами. По словам академика РАН Алексея Хохлова, «наука интернациональна» и любые контакты среди ученых ведут к развитию научного знания. Он подчеркивает, что подобные запреты только противоречат национальным проектам «Наука» и «Образование».

Ранее российским ведомством был принят приказ о международном сотрудничестве, который ужесточал правила общения с иностранцами.

Фальков объясняет, что в нынешних условиях Россия заинтересована в развитии сотрудничества на принципах открытой науки. Он напомнил, что представители российского ученого сообщества участвуют во всех крупнейших международных научных проектах.

«Приказ («Об утверждении рекомендаций по взаимодействию с госорганами иностранных государств, международными и иностранными организациями и приему иностранных граждан в территориальных органах и организациях, подведомственных Минобрнауки». — Прим. ФАН) отменен», — заявил глава Минобрнауки.

Как указывает Фальков, под контролем будет оставаться взаимодействие с иностранцами в отношении тех сфер и проектов, которые важны для обеспечения национальной безопасности.

Алексей Хохлов в интервью Федеральному агентству новостей признался, что очень рад этому решению Минобрнауки. По его словам, введение данных ограничений сразу же привлекло внимание ученых.

«Призыв к министерству отменить этот приказ сначала был сформулирован на президиуме Российской академии наук, — рассказал Хохлов. — Потом в ноябре прошлого года общее собрание РАН единогласно приняло призыв к министерству отменить этот приказ. Тот факт, что он отменен, очень хорошо».

Как утверждает собеседник ФАН, «наука по определению интернациональна», а поэтому не должно быть запретов на какие-либо контакты с любыми учеными, в том числе зарубежными, если контакты ведут к «развитию научного знания и поиска».

«К тому же Российская Федерация занимает относительно небольшую долю в общем объеме публикаций, — меньше 3%. Для нас очень важно общение с зарубежными учеными. Разумеется, это касается тех областей, которые не связаны с государственной тайной. Если какой-то ученый работает в такой области, то, конечно, ограничения должны быть. Подавляющая часть ученых работает в открытой области, и для них такие правила не только не рациональны, но и противоречат основным целям, которые были заявлены в национальных проектах «Наука» и «Образование», — отметил он.

У России достаточно высокий уровень научного сотрудничества с представителями ученого сообщества других стран, напоминает академик РАН.

«Традиционно этот уровень был установлен еще при СССР, и сотрудничество продолжается. С тех пор оно неуклонно развивалось», — добавил Хохлов.

Ранее приказ Минобрнауки, который ужесточил требование к международному сотрудничеству, был раскритикован учеными. В Российской академии наук (РАН) призвали министерство отменить этот приказ, поскольку свободный обмен научными идеями — это необходимое условие развития науки.

Также президент РАН Александр Сергеев предложил внести дополнения в законодательство, которые позволят губернаторам финансировать федеральные научные центры при помощи региональных бюджетов, чтобы помочь губернаторам развивать образовательную сферу в своих регионах.