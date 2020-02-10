Певица Ольга Зарубина сравнила размер пенсий в России и США

Москва, 10 февраля. Бывшая супруга эстрадного певца Александра Малинина Ольга Зарубина сравнила пенсии в России и США.

По ее словам, она получает пенсию в размере 19,5 тысяч рублей. При этом Зарубина уверена, что этих средств недостаточно для нормальной жизни.

«Я могу сравнить с выплатами, которые получают в США. Там люди, которые никогда не работали, получают не менее 700 долларов. Я всю жизнь трудилась, а получаю так мало. Несправедливо это», — пояснила она.

Зарубина также добавила, что российские пенсионеры вынуждены тратить четвертую часть своей пенсии на оплату услуг ЖКХ. Кроме того, она выразила сожаление в связи с отсутствием звания заслуженной артистки, благодаря чему могла бы получать надбавку к пенсионным выплатам, передает Teleprogramma.pro.

«Если бы я была со званием, то какая-то надбавка хотя бы была. Я не знаю. Тысяч на десять, наверное, побольше. Это все равно мало», — отметила Зарубина.

Ранее юморист Евгений Петросян заявил, что пенсия в размере 20 тысяч рублей полностью его устраивает. Певец Лев Лещенко сообщил, что его ежемесячная пенсия составляет 30,7 тысячи рублей с учетом надбавок за звания и ордена. Продюсер Бари Алибасов заявил, что не знает размер своей пенсии. Певица Любовь Успенская призналась, что никогда не получала пенсию.