Американский политолог признал поражение США в торговой войне с Китаем

Реальное состояние американо-китайских отношений совершенно не такое, каким его пытается представить президент Дональд Трамп, и больше похоже на поражение политики США. Такое мнение в интервью Федеральному агентству новостей высказал американский политолог, профессор антропологии Деннис Этлер.

«Я обратил внимание на заявления Трампа о Китае и сравнил с реальной картиной, — рассказал эксперт. — Он пытался представить свою китайскую политику как великую победу, в то время как я и многие комментаторы на самом деле видим, что Китай совершенно безопасно вышел из торговых переговоров. Трамп отступил на всех фронтах, но преподнес свою пиррову победу как политическое преимущество, чтобы отступление выглядело как наступление».

По словам Этлера, американский президент часто выдает желаемое за действительное, и особенно хорошо это было видно во время его ежегодного обращения к Конгрессу США о положении дел в государстве.

«Я оцениваю Трампа по его отношению к Китаю, — объясняет американский политолог. — Я вижу, что он довольно двуличный. Он говорит одно, а делает другое. Вы действительно не можете доверять всему, что говорит этот человек. Он создает свою собственную реальность, особенно после обращения «О положении страны», в котором он охарактеризовал состояние американской экономики [как самое прочное в истории]».

Культурная война в США

Все это усугубляется серьезными проблемами в американской внутренней политике, полагает Этлер. По словам аналитика, в США — полностью недееспособная политическая система, в которой невозможно достичь консенсуса по какому-либо важному вопросу.

«Трамп — очень спорная личность, и демократы ненавидят его так же, как республиканцы ненавидели Барака Обаму. Если бы республиканцы тогда имели власть в Конгрессе, они также привлекли бы его к ответственности», — убежден Этлер.

Партии в США разделены, констатировал собеседник ФАН: дело в том, что в этой стране существует культурное разделение между «сельскими консерваторами» и «городскими либералами». Это провоцирует так называемую «культурную войну» по всей Америке, отметил эксперт.

На голосовании по импичменту однопартиец Трампа, сенатор Митт Ромни, даже голосовал против собственного президента, впрочем это вряд ли будет иметь последствия для «ренегата», считает собеседник ФАН.

«Есть много республиканцев, которые призывают Трампа выйти из партии или даже уйти в отставку, — напомнил Этлер. — Нередко политик пересекает партийные позиции по определенным вопросам, и никто ему за это ничего не делает».

В случае с сенатором Ромни, как членом политической партии, его антитрампистская позиция не имеет большого значения. По крайней мере, в прошлом не имела, уверен профессор.

«Есть и другие республиканцы, которые говорят примерно то же самое, но не хотят голосовать против президента, — напомнил эксперт. — Я отдаю Ромни должное за то, что он выдержал все давление, но кроме этого я не вижу в его поступке ничего значимого».

В деградации Украины виноваты демократы

Этлер подчеркивает, что лично он не испытывает уважения ни к республиканцам, ни к демократам. Именно демократы инициировали государственный переворот на Украине, что привело эту восточноевропейскую страну к нынешней плачевной ситуации. В этом — полностью вина демократов, уверен собеседник ФАН.

«Мы могли бы вспомнить многочисленные заявления Трампа-младшего о том, что Европейский союз может пойти в... ну, вы понимаете, что я имею в виду, — смеется Этлер. — Они накачали миллиарды долларов в оппозиционные силы на Украине и провели Майдан. Таким образом, они создали ситуацию на Украине, вызвав цветную революцию: был свергнут нейтральный президент, которого они пытаются изобразить пророссийским. На самом деле он был совершенно нейтральным».

По мнению американского эксперта, Виктор Янукович хотел иметь хорошие отношения как с Москвой, так и с Брюсселем, но это шло против политики США, которая заключается в изоляции России на всех фронтах.

«Украина была призом, — считает политолог. — Она была известна как «житница России», она была интегрирована в Российскую империю и Советский Союз и, конечно, она является подбрюшьем Российской Федерации — точно так же, как Тибет — это подбрюшье Китая. Так что захват Украины — это большой геополитический приз. Если мы — самая великая демократия в мире и при этом не можем переносить существование других сил, то это говорит о действительно плохих вещах».

Вмешательство России? Чепуха!

В целом, действия США представляют прямую угрозу суверенитету России, предупреждает американский эксперт.

«У Америки имеется навязчивое желание прийти в какую-либо страну на свой вкус и разрушить там политическую систему, — подчеркнул Деннис Этлер. — США делали это по всему миру, и сейчас делают это в Венесуэле. Конечно, демократы занимались этим с незапамятных времен. Демократы пытаются обвинить Россию во вмешательстве в дела США и в помощи Трампу, но это полная чепуха».

Ранее администрация Белого дома опубликовала распечатку телефонного разговора Трампа с президентом Украины Владимиром Зеленским. Беседа состоялась 25 июля. Именно она послужила поводом для начала процедуры импичмента президента США.

Оппоненты американского лидера обвиняли его в том, что он якобы просил помощи Украины для вмешательства в выборы через попытку дискредитации политического противника — бывшего вице-президента Джо Байдена. Однако Сенат Соединенных Штатов на голосовании по импичменту оправдал американского лидера.