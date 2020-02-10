Часть россиян лишится квартир из-за непогашенной ипотеки

Москва, 10 февраля. Объем просроченной задолженности по ипотеке в России снизился на 0,4%, до 72,6 млрд рублей, однако при этом часть россиян вообще перестала выплачивать жилищные кредиты. Такие данные в понедельник приводит коллекторское агентство «Долговой Консультант».

В агентстве полагают, что банки начнут изымать квартиры у недобросовестных ипотечников уже в этом году, а потом выставлять их на продажу по заниженным ценам.

«По нашей оценке, в целом по стране уже более 22,3 тысячи проблемных ипотечных квартир. И это только квартиры, залогодержателем по которым являются банки. Данный объем начинает оказывать влияние на ценообразование на вторичном рынке жилья», — говорится в сообщении.

Чаще всего проблемными оказываются те кредитные договоры, которые были заключены год-два назад, когда на рынке произошел резкий рост спроса. Чаще всего недвижимость скупалась не для жилья, а для того, чтобы сдавать помещение в аренду. При этом некоторые залоговые квартиры оказались низко ликвидными. Ипотечники не могут продать недвижимость по рыночной цене, чтобы рассчитаться с банком.

Ранее президент РФ Владимир Путин выступил за снижение ставок по ипотеке, однако подчеркнул, что этот процесс должен быть естественным. По словам главы государства, искусственное занижение ипотеки может негативно отразиться на всей экономики страны.

В то же время Центробанк планирует ужесточить правила выдачи ипотеки. С 1 июля 2020 года ЦБ может ввести дифференцированные надбавки к коэффициентам риска по ипотечным кредитам, которые будут зависеть от показателя долговой нагрузки заемщика и отношения величины основного долга к справедливой стоимости предмета залога.