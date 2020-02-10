Музыкальный эксперт Бабичев объяснил, почему РФ может отказаться от трансляции Евровидения

Москва, 10 февраля. Музыкальный эксперт Евгений Бабичев рассказал, что Россия может отказаться от трансляции Евровидения в случае возможных провокаций.

Такое решение возможно, если российской стороне устроят травлю за «евроценности». Полуфинальный раунд национального отбора страны на Евровидение прошел в Норвегии 8 февраля. Победу одержала уроженка России Лиза Васильева c песней I Am Gay. Если эта песня выиграет все отборочные туры, то можно ожидать информационной атаки на Россию.

Бабичев объяснил, что хорошо знает механику конкурса. По его словам, «организаторы Евровидения могут запросто за эту ситуацию уцепиться».

«Никто от лишнего ажиотажа, от лишнего хайпа, от каких-то митинговых ситуаций на самом конкурсе, закулисных в том числе, никогда не отказывался. Это дополнительная возможность зацепить Россию», — цитирует телеканал «360» слова Бабичева.

Музыкальный эксперт также не исключил того, что европейские СМИ начнут поддерживать Лизу Васильеву, которая может и победить. Бабичев рассказал, что успел поговорить с девушкой, которая есть в Instagram. Оказывается, она родилась в Мурманске и хорошо говорит по-русски, неплохо владеет английским и норвежским. Бабичев считает, что песня Васильевой «без даже какой-либо политической и иной подоплеки, может понравиться европейскому слушателю».