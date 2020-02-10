Кремль заявил, что Путин неоднократно разбирал ситуацию по делу вокруг «Сети»

Москва, 10 февраля. Президент Российской Федерации Владимир Путин неоднократно разбирался с ситуацией вокруг «Сети» (террористическая организация, запрещена в России).

По словам представителя Кремля, Путин неоднократно разбирался с этой ситуацией и поручал тщательно все проверить на предмет соответствия закону. В данном случае, подчеркнул пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, какое-то другое вмешательство в действия следствия абсолютно невозможно, передает RT.

В июне ушедшего года пресс-секретарь российского лидера сообщил представителям СМИ, что президент постоянно получает обновленные сведения по делу «Сети» по линии спецслужб. В декабре 2018 года на заседании СПЧ глава государства заявил о необходимости проверить информацию о пытках фигурантов дела «Сети» и «Нового величия». Как рассказал президенту на тот момент глава Совета по правам человека Михаил Федотов, задержанные по делу «Сети» пожаловались в СПЧ на пытки.

Ранее Федеральная служба безопасности признала «Сеть» террористической организацией. Сообщалось о задержании двух подозреваемых в участии в террористической организации — Игоря Шишкина и Виктора Филинкова, которые входили в петербургскую ячейку «Сети» и принимали участие в подготовке вооруженного путча и захвата власти.