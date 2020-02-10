Коротченко усомнился в способности Совбеза ООН пресечь агрессию Турции в Ливии

Группа экспертов Совета Безопасности ООН намерена провести расследование на территории Ливии касательно переброски Турцией сирийских наемников для так называемого Правительства национального согласия (ПНС) при помощи военных и гражданских самолетов. Об этом сообщило издание alMarsad, добавив, что комиссия международной организации изучит предполагаемый маршрут движения авиалайнеров: Газинтеп — Стамбул — Митига.

В интервью Федеральному агентству новостей (ФАН) военный эксперт, журналист, главный редактор журнала «Национальная оборона», директор ООО «Центр анализа мировой торговли оружием» (ЦАМТО) Игорь Коротченко выразил сомнение в том, что ООН удастся повлиять на Анкару даже в случае подтверждения фактов переброски террористов в Ливию.

Также в издании обращают внимание на то, что в адрес Турции уже неоднократно звучали обвинения в сотрудничестве с преступным окружением главаря ПНС Файеза Сарраджа. Стоит напомнить, что именно турецкая сторона занималась вербовкой джихадистов в сирийском Идлибе для дальнейшей транспортировки их на ливийскую территорию. Наемники должны были пополнить ряды вооруженных бандформирований оккупационного режима в Триполи.

По словам собеседника ФАН, результаты расследования, инициированного Советом Безопасности ООН, напрямую будут зависеть от объективности членов экспертной комиссии, прибывших для проверки неправомерных действий Анкары. Он считает, что в случае проведения экспертами международной организации действительно справедливого анализа всех материалов их последующий доклад вызовет большой общественный резонанс, поскольку вмешательство Турции во внутренние дела Ливии очевидно.

«Все будет зависеть от авторитетности входящих в эту комиссию экспертов и тех материалов, которые будут положены в основу расследования. Если все эти критерии будут выполнены, то, очевидно, доклад будет иметь определенный резонанс», — подчеркнул Коротченко.

Также военный эксперт усомнился в том, что даже обнародование фактов переброски Турцией сирийских наемников на территорию Ливии, которые создают излишнюю напряженность в этой стране, препятствуя мирному урегулированию, будет иметь какие-либо последствия для турецких властей. Он напомнил, что Анкара сейчас решает собственные геополитические задачи, помогая боевикам в Триполи, поэтому не стоит ожидать скорейшего политического решения ливийского кризиса.

«Нужно быть реалистами. Никаких санкций в отношении Турции не будет. Турция реализует свои собственные национальные интересы [в Ливии] в том контексте, в котором она это считает важным для себя. Понятно, что позиция России и Турции в данном вопросе не совпадают. У нас есть проблемы по выполнению Турцией своих обязательств по урегулированию в Сирии. Может быть с какой-то информационно-пропагандистской точки зрения, выводы комиссии (СБ ООН по Ливии. — Прим. ФАН) будут озвучены и доведены до мировой общественности, но, по сути дела, ни на что это не повлияет. Мы видим, что были предприняты очень серьезные политические усилия по мирному урегулированию в Ливии, но пока, к сожалению, добиться реальных целей не удалось», — резюмировал главный редактор издания «Национальная оборона».

Напомним, ранее вице-президент Российской академии геополитических проблем Владимир Анохин в беседе с корреспондентом Федерального агентства новостей констатировал, что провокации сирийских наемников, переправляемых Турцией из сирийского Идлиба в Ливию, угрожают мирным процессам и могут сорвать режим прекращения огня.