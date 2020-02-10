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Коротченко усомнился в способности Совбеза ООН пресечь агрессию Турции в Ливии

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Коротченко усомнился в способности Совбеза ООН пресечь агрессию Турции в ЛивииГруппа экспертов Совета Безопасности ООН намерена провести расследование на территории Ливии касательно переброски Турцией сирийских наемников для так называемого Правительства национального согласия (ПНС) при помощи военных и гражданских самолетов. Об этом сообщило издание alMarsad, добавив, что комиссия международной организации изучит предполагаемый маршрут движения авиалайнеров: Газинтеп — Стамбул — Митига.

В интервью Федеральному агентству новостей (ФАН) военный эксперт, журналист, главный редактор журнала «Национальная оборона», директор ООО «Центр анализа мировой торговли оружием» (ЦАМТО) Игорь Коротченко выразил сомнение в том, что ООН удастся повлиять на Анкару даже в случае подтверждения фактов переброски террористов в Ливию.

Также в издании обращают внимание на то, что в адрес Турции уже неоднократно звучали обвинения в сотрудничестве с преступным окружением главаря ПНС Файеза Сарраджа. Стоит напомнить, что именно турецкая сторона занималась вербовкой джихадистов в сирийском Идлибе для дальнейшей транспортировки их на ливийскую территорию. Наемники должны были пополнить ряды вооруженных бандформирований оккупационного режима в Триполи.

По словам собеседника ФАН, результаты расследования, инициированного Советом Безопасности ООН, напрямую будут зависеть от объективности членов экспертной комиссии, прибывших для проверки неправомерных действий Анкары. Он считает, что в случае проведения экспертами международной организации действительно справедливого анализа всех материалов их последующий доклад вызовет большой общественный резонанс, поскольку вмешательство Турции во внутренние дела Ливии очевидно.

Коротченко усомнился в способности Совбеза ООН пресечь агрессию Турции в Ливии

«Все будет зависеть от авторитетности входящих в эту комиссию экспертов и тех материалов, которые будут положены в основу расследования. Если все эти критерии будут выполнены, то, очевидно, доклад будет иметь определенный резонанс», — подчеркнул Коротченко.

Также военный эксперт усомнился в том, что даже обнародование фактов переброски Турцией сирийских наемников на территорию Ливии, которые создают излишнюю напряженность в этой стране, препятствуя мирному урегулированию, будет иметь какие-либо последствия для турецких властей. Он напомнил, что Анкара сейчас решает собственные геополитические задачи, помогая боевикам в Триполи, поэтому не стоит ожидать скорейшего политического решения ливийского кризиса.

Коротченко усомнился в способности Совбеза ООН пресечь агрессию Турции в Ливии

«Нужно быть реалистами. Никаких санкций в отношении Турции не будет. Турция реализует свои собственные национальные интересы [в Ливии] в том контексте, в котором она это считает важным для себя. Понятно, что позиция России и Турции в данном вопросе не совпадают. У нас есть проблемы по выполнению Турцией своих обязательств по урегулированию в Сирии.

Может быть с какой-то информационно-пропагандистской точки зрения, выводы комиссии (СБ ООН по Ливии. — Прим. ФАН) будут озвучены и доведены до мировой общественности, но, по сути дела, ни на что это не повлияет. Мы видим, что были предприняты очень серьезные политические усилия по мирному урегулированию в Ливии, но пока, к сожалению, добиться реальных целей не удалось», — резюмировал главный редактор издания «Национальная оборона».

Напомним, ранее вице-президент Российской академии геополитических проблем Владимир Анохин в беседе с корреспондентом Федерального агентства новостей констатировал, что провокации сирийских наемников, переправляемых Турцией из сирийского Идлиба в Ливию, угрожают мирным процессам и могут сорвать режим прекращения огня.

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