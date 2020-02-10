Командир вооруженной группировки ПНС Ливии дезертировал на Украину

Триполи, 10 февраля. Помощник недавно назначенного начальника военной разведки так называемого Правительства национального согласия (ПНС) Салаха Бади, командующий «Батальоном аль-Марса» Ашраф Мами распродал оружие, незаконно переправленное в Триполи Турцией, и уехал на Украину. Об этом сообщил мисуратский журналист Мухаммед Имсихен в своем Twitter-аккаунте.

Очевидно, что полевой командир одного из незаконных вооруженных бандформирований ПНС Ливии попросту дезертировал и, выручив деньги от продажи современного турецкого оружия, решил укрыться вдалеке от оккупационного триполитанского режима Файеза Сарраджа. Скорее всего, он уже не верит в дальнейшее функционирование бандитской незаконной системы, выстроенной в Триполи руками преступников и отморозков. Ведь на сегодняшний день Ливийская национальная армия Халифы Хафтара уже освободила от боевиков более 90% территории Ливии.

Стоит отметить, что за последнее время в рядах боевиков ПНС участились случаи дезертирства — прежде всего из Триполи бегут сирийские наемники, переброшенные на ливийскую территорию при помощи Анкары. Ранее Федеральное агентство новостей сообщало о том, что прибывшие из Идлиба джихадисты переправляются в европейские государства, в частности, в Италию.

Именно сирийские наемники ПНС Ливии на данный момент являются главным дестабилизирующим фактором в североафриканской стране. Почуяв свою безнаказанность и вседозволенность, террористы занимаются в Триполи грабежами, мародерством, издеваются над местным мирным населением, а также похищают людей ради выкупа. Таким образом, Турция за счет поставок оружия в обход эмбарго ООН и живой силы в виде радикалов для марионеточного правительства Файеза Сарраджа подрывает мирные процессы, направленные на политическое урегулирование ливийского кризиса.

Ранее МИД Марокко осудил внешнее вмешательство во внутренние дела Ливии, которое препятствует прекращению боевых действий в этой стране и установлению перемирия между сторонами конфликта.