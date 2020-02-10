При столкновении катеров в Таиланде погибли дети из Челябинской области

Москва, 10 февраля. Брат и сестра, которые погибли при столкновении катеров в Пхукете, прилетели в Таиланд из Челябинской области.

Отмечается, что власти Таиланда ждут уточненной информации. Затем они свяжутся с родственниками погибших и пострадавших, чтобы оказать им всю нужную помощь. Как пишет издание URA.RU, брату и сестре было шесть и 12 лет соответственно. Руководство Челябинской области намерено оказать семье погибших помощь.

Два катера столкнулись в Таиланде у восточного побережья Пхукета утром 10 февраля. На одном из катеров находились 39 туристов из России, на другом — экипаж, состоящий из таиландцев. В результате ЧП пострадали более 20 россиян и три гражданина Таиланда. Некоторые из пострадавших находятся в тяжелом состоянии.

В посольстве РФ в Таиланде Федеральному агентству новостей сообщили, что дипломатическая миссия отслеживает судьбу всех пострадавших россиян.

По предварительным данным, один из катеров принадлежит фирме, которая регулярно перевозила русскоговорящих туристов. Причины инцидента на данный момент устанавливаются.

Также появилось видео столкновения катеров у острова Пхукет.

Напомним, в январе танкер Glard-2, следовавший под флагом России, столкнулся с рыболовецким катером Dursun Ali Coskun в Черном море в районе Стамбула.

Инцидент произошел в 6.35 по московскому времени 10 января у берегов Турции, а именно — около Кильоса. В результате столкновения катер затонул. Из шести граждан, находившихся на судне, спаслись трое.