Песков заявил, что США вводят незаконные санкции для обеспечения торговых интересов

Москва, 10 февраля. США все чаще вводят незаконные санкции для обеспечения своих торговых интересов. Об этом на брифинге заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Он также добавил, что ограничения противоречат международным соглашениям.

«Соединенные Штаты Америки, ряд других стран, используют вот эти незаконные с точки зрения международного права торговые и иные ограничения в отношении третьих стран очень часто», — заявил Песков.

По его словам, отвечать на санкции необходимо, исходя из ситуации, анализируя каждый случай отдельно.

Ранее спецпредставитель Вашингтона по Венесуэле Эллиотт Абрамс предположил, что в отношении России могут быть введены ограничения из-за поддержки президента Венесуэлы Николаса Мадуро. В том числе санкции затронут российские нефтяные компании, ведущие деятельность в южноамериканской стране.