Дамаск, 11 февраля. Сирийская правительственная армия окружила холм Телль-Мардих, который когда-то был резиденцией древнего города-государства Эбла. Об этом сообщает специальный корреспондент Федерального агентства новостей (ФАН).

Напомним, что САА продолжает вести ожесточенные бои с террористическими организациями — в первую очередь с боевиками запрещенной в России «Джебхат ан-Нусры»1 — в окрестностях Идлиба.

Город Эбла было является одним из важнейших археологических памятников в мире, он был открыт итальянской миссией, возглавляемой археологом Паоло Маттье в 1968 году. Оказавшись под контролем террористов в Идлибе этот археологический объект подвергся разрушению и систематическим грабежам.

Махмуд Хаммуд, генеральный директор департамента древностей и музеев Сирии, подтвердил, что дирекция планирует направить группу специалистов в район холма Телль-Мардих после тщательного прочесывания региона сирийской армией. Стоит отметить, что во время террористической оккупации район Телль-Мардиха подвергся многочисленным незаконным раскопкам, которые привели к разрушению многих археологических слоев и похищению многочисленных сокровищ города Эбла.

Хаммуд отметил, что информация, полученная Главным департаментом древностей и музеев, указывает на то, что холм Телль-Мардих превратился в место для тренировок и поле для стрельбы террористов, что привело к разрушению многих памятников и скульптур. Есть данные, что большинство музеев, распложенных в регионе, были подчистую разграблены и сейчас находятся в упадке.

Ранее стало известно, что известный на весь мир сирийский музей мозаики, расположенный в городе Маарет ан-Нуман, также был практически полностью уничтожен руками террористов. Незаконные вооруженные группировки разграбили древности, хранившиеся в музее веками, и вывезли их контрабандой из Сирии — часть древнейших памятников серьезно пострадала.

1 Организация запрещена на территории РФ.