Жительница столицы, перебигая дорогу в неположенном месте, угодила под колеса минивэна. Инцидент произошел в Москве на Мологвардеской улице. Водитель минивэна посадил нарушительницу в свое авто до приезда скорой помощи.
На месте ДТП правоохранители устанавливают обстоятельства произошедшего.
Перебегавшую дорогу женщину сбил автомобиль. ФАН-ТВ
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Жительница столицы, перебигая дорогу в неположенном месте, угодила под колеса минивэна. Инцидент произошел в Москве на Мологвардеской улице. Водитель минивэна посадил нарушительницу в свое авто до приезда скорой помощи.
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