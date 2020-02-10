Перебегавшую дорогу женщину сбил автомобиль. ФАН-ТВ

Жительница столицы, перебигая дорогу в неположенном месте, угодила под колеса минивэна. Инцидент произошел в Москве на Мологвардеской улице. Водитель минивэна посадил нарушительницу в свое авто до приезда скорой помощи.

На месте ДТП правоохранители устанавливают обстоятельства произошедшего.