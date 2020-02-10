Дипломат Платошкин объяснил, кому адресовано послание Путина о нарастающей турбулентности

Советский и российский дипломат Николай Платошкин сообщил, что россиянам необходимо сплотиться вокруг президента для повышения роли РФ на мировой политической арене.

Ранее президент России Владимир Путин направил поздравительную телеграмму по случаю Дня дипломатического работника, в которой сообщил о нарастающей турбулентности международной обстановки.

«Требуются еще более активные действия, направленные на обеспечение стратегической стабильности, формирование справедливого миропорядка», — сказал глава российского государства.

В то же время Путин отметил высокие заслуги российских дипломатических работников на разных направлениях. В частности, это касалось сирийского урегулирования. Тем не менее по словам советского и российского дипломата, заведующего кафедрой международных отношений и дипломатии Московского гуманитарного университета Николая Платошкина, в поздравительной телеграмме гарант намекнул на необходимость сплочения нации.

«На мой взгляд это послание президента адресовано всем россиянам. А смысл в нем такой — турбулентность внешняя означает, что внутри надо всем сплотиться. И сплотиться вокруг кого? Вокруг Владимира Владимировича Путина, а значит, необходимо голосовать за поправки в конституцию, в этом и есть смысл. Потому что сейчас ничего такого не произошло, что оправдывало бы резкий рост напряженности в мире», — сказал дипломат в интервью корреспонденту Федерального агентства новостей.

Объединение всего общества необходимо в первую очередь для стабильного и постоянного развития российского государства. Только в этом случае страна сможет выдержать мировую геополитическую турбулентность и показать себя как сильного игрока.

«Вот вы дружите с каким-то человеком. Вы знаете, что он бедный, живет на улице, питается впроголодь. Разве он вам чем-то сможет помочь? Вопрос риторический, но эта ситуация перекладывается и на страны. Все понимают в каком состоянии находится Российская Федерация, нас спасает пока наличие советского ядерного оружия и место в Совете безопасности ООН, где мы можем накладывать вето на все направленные против нас меры. Это все сделал товарищ Сталин и вот эти две вещи нас хранят», — заключил Платошкин.

Соответственно Российской Федерации необходимо продолжать взятый курс на построение развитого, социально ориентированного общества. Впоследствии оно сможет еще больше усилить позиции РФ на мировой политической арене.

Напомним, 5 февраля Владимир Путин заявил, что человечество приблизилось к опасной черте в связи с региональными конфликтами и разрушением системы контроля над вооружениями. В декабре 2018 года глава российского государства сообщал, что угрозу ядерной войны недооценивают во всем мире. По его словам, речь идет не о выдуманной, а о реальной опасности. Он указал на проблемы в системе сдерживания вооружений.