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Политика

Песков заявил, что предметного разговора об обмене послами РФ и Украины не было

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Песков заявил, что предметного разговора об обмене послами РФ и Украины не было

Москва, 10 февраля. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что предметный разговор об обмене послами РФ и Украины до сих пор не состоялся.

По его словам, в настоящее время говорить об обмене послами и об их кандидатурах рано.

«В целом между странами на экспертном уровне определенные контакты имеют место, вместе с тем, предметного разговора об обмене главами дипломатических миссий до сих пор не было», — подчеркнул Песков.

Кроме того, он заметил, что «такая готовность декларируется министром иностранных дел».

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