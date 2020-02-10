Песков назвал санкционную политику США пагубной практикой

Москва, 10 февраля. Соединенные Штаты все чаще прибегают к незаконным санкциям для обеспечения своих интересов, это пагубная практика, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, комментируя возможность введения новых ограничительных мер.

У представителя Кремля поинтересовались, насколько серьезно может угрожать экономике России возможность введения новых рестрикций в связи с поддержкой официального Каракаса.

«В данном случае какие-то гипотетические рассуждения вряд ли возможны​​​. Вы знаете, что, к сожалению, особенно Соединенные Штаты Америки, ряд других стран используют вот эти незаконные с точки зрения международного права торговые и иные ограничения в отношении третьих стран очень часто. И прибегают к этой практике в последнее время все чаще и чаще, причем в первую очередь для обеспечения своих собственных интересов в международных торговых и экономических делах», — сказал чиновник, отвечая на вопрос журналиста.

Он добавил, что российская сторона выступает против подобной практики. По его мнению, подобная практика пагубная, и от нее страдают многие страны.

«Считаем ее (практику. —Прим. ФАН) противоречащей международному праву. А все остальное — нужно реагировать по ситуации и очень внимательно оценивать каждый конкретный случай», — подчеркнул Песков.

В прошлом году ситуация в Венесуэле обострилась, когда лидер оппозиции Хуан Гуайдо объявил себя «временным президентом». Ряд стран во главе с США признали Гуайдо главой государства. Россия, Китай, Турция и ряд других стран поддержали Николаса Мадуро как легитимного президента Венесуэлы.