Настя Ивлеева с короткой стрижкой показала ягодицы в эротичном боди

Москва, 10 февраля. Популярный российский видеоблогер Настя Ивлеева поразила поклонников серией эротичных фотографий. Многие фолловеры сравнили звезду Интернета с Леди Гага и Моникой Беллуччи.
Ивлеева опубликовала в своих аккаунтах в Instagram фотографии, где позирует в черном коротком платье без бретелек. Блогер также выставила кадры, на которых она с короткой стрижкой красуется в откровенном боди, показывая ягодицы. Восхитившиеся блогером фолловеры осыпали 28-летнюю девушку комплиментами.
«Настюшка-опасность всегда на высоте», — написал grl_lss.
«Красиво, конечно, но длинные волосы тебе круче идут», — добавила yaponochka_20.
«Это слишком великолепно», — восхитилась знаменитостью yulia.maslakova_.
«Женщина вамп», — констатировала ania.shirikova.
Многие фолловеры отметили, что на публикациях, на которых красуется 28-летняя Ивлеева, звезда блоггинга напоминает американскую модель Беллу Хадид, звезд Голливуда Энн Хэтэуэй и Лайзу Миннелли, а также певицу Леди Гага.
«На Беллу Хадид тут похожа», — указала victoria_kotsubanova.
«Неожиданно,но так прикольно. Похожа на Лайзу Миннелли», — сообщила irinaandrus1.
«Madonna», — добавила olga.kostyukevich.
«На второй фотке я подумала, что это Леди Гага», — поделилась__4ever.young_.
«Подумала что Энн Хэтэуэй», — поделилась мнением tuvamoonlight.
«Катя Лель в лучшие годы?» — полюбопытствовал stickerboom1.
Более того, большая часть поклонников Ивлеевой разглядели на фотографиях в ней итальянскую актрису и модель Монику Беллуччи, которую неоднократно признавали самой сексуальной женщиной планеты.
«На Монику Беллуччи на втором фото похожа», — отметила helen_maksimenko.
«На Монику Белуччи похожа», — вторит anna001111.
«На второй фотокарточке прям Моника», — подтвердила marina_saxarok.