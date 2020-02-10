Настя Ивлеева с короткой стрижкой показала ягодицы в эротичном боди

Москва, 10 февраля. Популярный российский видеоблогер Настя Ивлеева поразила поклонников серией эротичных фотографий. Многие фолловеры сравнили звезду Интернета с Леди Гага и Моникой Беллуччи.

Ивлеева опубликовала в своих аккаунтах в Instagram фотографии, где позирует в черном коротком платье без бретелек. Блогер также выставила кадры, на которых она с короткой стрижкой красуется в откровенном боди, показывая ягодицы. Восхитившиеся блогером фолловеры осыпали 28-летнюю девушку комплиментами.

«Настюшка-опасность всегда на высоте», — написал grl_lss. «Красиво, конечно, но длинные волосы тебе круче идут», — добавила yaponochka_20. «Это слишком великолепно», — восхитилась знаменитостью yulia.maslakova_. «Женщина вамп», — констатировала ania.shirikova.

Многие фолловеры отметили, что на публикациях, на которых красуется 28-летняя Ивлеева, звезда блоггинга напоминает американскую модель Беллу Хадид, звезд Голливуда Энн Хэтэуэй и Лайзу Миннелли, а также певицу Леди Гага.

«На Беллу Хадид тут похожа», — указала victoria_kotsubanova.

«Неожиданно,но так прикольно. Похожа на Лайзу Миннелли», — сообщила irinaandrus1.

«Madonna», — добавила olga.kostyukevich.

«На второй фотке я подумала, что это Леди Гага», — поделилась__4ever.young_.

«Подумала что Энн Хэтэуэй», — поделилась мнением tuvamoonlight.

«Катя Лель в лучшие годы?» — полюбопытствовал stickerboom1.

Более того, большая часть поклонников Ивлеевой разглядели на фотографиях в ней итальянскую актрису и модель Монику Беллуччи, которую неоднократно признавали самой сексуальной женщиной планеты.

«На Монику Беллуччи на втором фото похожа», — отметила helen_maksimenko.

«На Монику Белуччи похожа», — вторит anna001111.