Москва, 10 февраля. Идея о демонтаже герба СССР с монумента «Родина-мать» в Киеве свидетельствует о том, что Украина еще не осознала невозможность отказа от советского прошлого страны. Об этом рассказала член комитета Госдумы по международным делам Елена Панина.

Ранее руководитель Украинского института национальной памяти Антон Дробович предложил разобрать герб СССР с монумента «Родина-мать» в Киеве​​​. Панина уточнила, что учреждение, которым руководит Дробович, является «одиозной структурой».

Как пишет РИА Новости, депутат объяснила, что среди задач организации были разработка закона о «декоммунизации», переименования улиц украинских городов в честь лидеров запрещенной в России «Организации украинских националистов» Степана Бандеры и Романа Шухевича и снос памятников героям Великой Отечественной войны.

«Монумент «Родина-мать» представляет собой выдающийся памятник, символизирующий достижения советской Украины, героизм ее жителей в Великой Отечественной войне. Посягнуть на этот памятник националисты не осмеливались даже в первые годы после Евромайдана», — сказала Панина.

Она подчеркнула, что Киев до сих пор пытается бороться с историческими символами. По ее словам, это означает, что в Киеве так и не осознали, что советский период невозможно выбросить из истории.