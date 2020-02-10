На Украине опубликовали список из 919 силовиков, пострадавших на Майдане

Киев, 10 февраля. Украинские СМИ опубликовали полный список силовиков, получивших травмы и ранения в ходе протестов на Майдане в 2013–2014 годы. В общей сложности в документе указаны фамилии около тысячи человек. Об этом сообщает в понедельник издание «Страна.ua».

Согласно сведениям ресурса, в документе значатся 919 фамилий. В частности, во время первой стычки в центре украинской столицы, когда были избиты студенты в палаточном городке, пострадали 15 силовиков. Сотрудники правоохранительных органов получили травмы разной степени тяжести. Кроме того, отмечает издание, еще 140 милиционеров пострадали 1 декабря — в ходе штурма протестующими администрации президента Украины. Среди причин госпитализации встречается «отравление неустановленным веществом», различные травмы и переломы.

Так, с 9 по 11 декабря, когда милиция снимала блокаду на Банковой улице, ее сотрудники обращались за помощью к врачам из-за ушибов спины, что, по мнению журналистов, свидетельствует о том, что на сотрудников милиции нападали сзади. С более серьезными травмами, к примеру, ножевыми ранениями, силовики обращались в больницы в январе-феврале 2014 года.

Напомним, в конце ушедшего года адвокаты бывших бойцов спецподразделения МВД Украины «Беркут» попросили главу украинского государства Владимира Зеленского амнистировать всех сотрудников ведомства, которые находились на майдане. По мнению юристов, поводом для судебных разбирательств в делах, связанных с событиями 2013–2014 годов, является политическая составляющая, потому что их итогом стала незаконная смена власти в стране.