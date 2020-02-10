Киев, 10 февраля. Бывший депутат Рады и экс-глава запрещенной в РФ группировки «Правый сектор»1 Дмитрий Ярош заявил о возможной «силовой зачистке» Донбасса.

По словам националиста, спецслужбы Украины могут организовать «революцию за линией разграничения», которая может стать поводом для зачистки Донецкой и Луганской народных республик от «вражеского элемента».

Ярош уверен, что если все силовые структуры Украины (включая СБУ, ВСУ, внешнюю разведку) будут действовать сообща, а украинское общество мобилизуется, то у Киева получится «отвоевать» территорию ДНР и ЛНР. Вся эта операция, как уточнил Ярош, должна проходить под лозунгом «все для фронта, все для победы», потому что когда общество «атомизировано, отодвинуто от войны и всем хорошо» — победить невозможно.

«То есть должна быть мобилизация всех материальных, моральных, духовных ресурсов народа, и тогда, соответственно, можно достичь даже с минимальной кровью по большому счету», — отметил он в эфире украинского Пятого канала.

Он подчеркнул, что если сотрудникам украинских спецслужб дадут возможность, «они революцию подготовят за некоторое время. За линией фронта». После этого, как уточнил он, можно будет произвести зачистку республик Донбасса «от всего вражеского элемента».

«В конце концов, граница пока что их, они могут все выехать быстренько и качественно и не мешать украинцам строить свое государство», — отметил националист.

Это уже не далеко не первое публичное высказывание Яроша о конфликте в Донбассе. Ранее экс-глава «Правого сектора» заявил, что реализация Минских соглашений уничтожит Украину, поэтому стране нужно развивать армию и экономику. Кроме того, по его мнению, нужно активизировать боевые действия на юго-востоке страны. С помощью этого, как считает бывший депутат Рады, Киев сможет навязать мир на своих условиях.

1 Организация запрещена на территории РФ.