Канделаки с сарказмом ответила раскритиковавшей ее фигуру Собчак

Москва, 10 февраля. Журналистка и генеральный продюсер телеканал «Матч ТВ» Тина Канделаки ответила телеведущей Ксении Собчак, раскритиковавшей ее фигуру. Мнением по поводу выпада «блондинки в шоколаде» Канделаки поделилась на своей странице в Instagram.

Напомним, ранее Собчак стала гостьей шоу «Вечерний Ургант». В эфире ведущий Иван Ургант предложил ей выбрать, что она предпочитает — стать мужем Тины Канделаки или крестницей президента Монголии.

«Канделаки, она сколько в спортзале ни занимается, все равно это все выглядит так себе», — сказала Собчак, выбрав вариант с крестницей.

Тина Канделаки не реагировала на оценку ее внешних данных, пока подписчики не попросили прокомментировать заявление Собчак.

«Это лестно! Лестно, когда экс-кандидат в президенты, большой политический лидер, практически без пяти минут глава партии, известный видеоблогер, ведущая, звезда Первого канала, красавица, умница, лицо косметического бренда с идеальной кожей, внешностью, породой и харизмой обсуждает меня, скромную девчонку из Тбилиси! Честно? Приятно, скрывать не буду!» — опубликовала саркастичный комментарий журналистка.

Отметим, что раньше Собчак и Канделаки были подругами и даже отмечали вместе дни рождения, однако затем рассорились по неизвестным причинам. Предполагается, что «холодная война» между женщинами могла начаться из-за разногласий, возникших при обсуждении совместного бизнес-проекта. Периодически Канделаки и Собчак обмениваются колкостями в соцсетях.