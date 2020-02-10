Премьер Малайзии Мохамад призвал Трампа уйти в отставку, чтобы «спасти Америку»

Куала-Лумпур, 10 февраля. Премьер-министр Малайзии Махатхир Мохамад призвал президента США Дональда Трампа уйти в отставку. Об этом глава кабмина заявил в интервью газете Star.

По его словам, на такую мысль его натолкнула политика, которую Вашингтон проводит на Ближнем Востоке.

«Американцы — приятные люди, но не президент Трамп. Я призвал его уйти в отставку, чтобы спасти Америку», — отметил Мохамад.

Он также добавил, что в ближайшее время обсудит с представителями Китая вопрос поддержки Палестины на фоне израильской агрессии.

На высказывание председателя правительства отреагировало посольство США в Малайзии. Диппредставительство отметило, что слова Мохамада не способствуют конструктивному диалогу.

Напомним, ситуация на Ближнем Востоке резко обострилась в начале 2020 года. В ночь на 3 января в районе аэропорта Багдада ВВС США ракетным ударом убили иранского генерала Касема Сулеймани, в ответ Тегеран атаковал американские военные объекты на территории Ирака.

Жители ближневосточных стран все чаще протестуют против агрессивной политики США, выходя на улицы с призывами «Янки, гоу хоум!». Однако Вашингтон игнорирует требования государств региона вывести войска, фактически оккупировав некоторые территории.

Ранее Мохамад, комментируя убийство Сулеймани, напомнил США об итогах вьетнамской войны. По его словам, этот конфликт хорошо показал то, как развитая страна с новейшим вооружением была наголову разбита более отсталым противником, передавало Федеральное агентство новостей.