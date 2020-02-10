Принц Гарри признался, что несколько лет ходил к психологу после смерти матери

Москва, 10 февраля. Принц Гарри рассказал, что тяжело пережил уход из жизни матери в 1997 году и, чтобы восстановить свое эмоциональное и психологическое состояние, он много лет ходил к психологу.

В четверг прошла закрытая конференции в пятизвездочном отеле 1 Hotel South Beach, на которую впервые после отречения от титула королевской семьи вышли принц Гарри и Меган Маркл. Об этом рассказал анонимный собеседник Page Six. По его словам, принц Гарри рассказал, как тяжело он перенес смерть матери.

«Гарри признался, что последние три года ходит к психологу, чтобы пережить утрату. Он говорил о детских травмах, которые он пытается проработать со специалистом, — сказал источник.

Также принц Гарри прокомментировал отказ от королевских привилегий. По его словам, решение было сложное, однако о нем он не жалеет. Принц Гарри пояснил, что главная для него задача — это защита семьи.

«Он не хочет, чтобы Меган и его сын Арчи прошли через то, что он пережил в детстве», — сказал собеседник.

Ранее астролог и телеведущая Василиса Володина объяснила отказ принца Гарри от статуса члена королевской семьи. По ее словам, это произошло под влиянием Нептуна. Володина считает, что в таком случае человек часто совершает ошибки. Кроме того, по словам астролога, начинаются скандалы и интриги.

С точки зрения Василисы, принц Гарри попал под его влияние еще в мае 2019 года после рождения сына Арчи. Родители сразу «записали» ребенка без титула. Володина уверена, что именно это стало первой ошибкой.