Клинцевич призвал правоохранителей быть жестче с организаторами беспорядков

Москва, 10 февраля. Член Совета Федерации Франц Клинцевич оценил действия провокаторов, которые используют любую возможность для дестабилизации ситуации в РФ. По словам сенатора, завести толпу при наличии больших противоречий в обществе просто, но исправить что-то — намного сложнее.

«Нечто подобное произошло и в Казахстане, когда банальный конфликт при наличии провокаторов взорвал общественное мнение и привел к человеческим жертвам. Будь правоохранители более решительными, этого бы не было», — указал Клинцевич.

Сенатор обратил внимание на то, что в российских законах четко прописана ответственность для организаторов беспорядков, которые создают угрозу для безопасности мирных граждан. Кроме того, Клинцевич выразил уверенность в том, что в этом вопросе нет места либерализации, зато есть необходимость в ужесточении наказаний для организаторов незаконных акций, пишет «Инфореактор».

«Я считаю, что мы должны в этом плане быть значительно жестче. Некая либерализация этих процессов имеет далеко идущие последствия», — резюмировал Клинцевич.

Незаконные акции устроили летом в Москве перед выборами в столичный парламент единомышленники скандального блогера Алексея Навального. После того, как их не допустили до выборов на фоне превышения порога брака в собранных за них подписях, так называемые оппозиционеры решили с помощью митингов надавить на избиркомы.

Участники акций в Москве бросали в сотрудников полиции камни, бутылки и другие предметы, нападали на силовиков с перцовыми баллончиками. В общей сложности силовики за несколько несогласованных акций задержали около 1,7 тысячи провокаторов. СК РФ возбудил уголовные дела о массовых беспорядках и нападениях на представителей власти.