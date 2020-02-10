Путин поздравил российских дипломатов с профессиональным праздником

Москва, 10 февраля. Президент РФ Владимир Путин поздравил российских дипломатов с Днем дипломатического работника. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

«Путин начал рабочую неделю с поздравления российских дипломатов. Путин отметил роль наших дипломатов во всех международных процессах, региональных конфликтах, высоко оценил работу наших дипломатов и пожелал всего доброго ветеранам», — сказал Песков.

Также пресс-секретарь президента сообщил, что 10 февраля у Путина запланирована встреча с министром строительства и жилищно-коммунального хозяйства Владимиром Якушевым. Кроме того, у главы государства намечен ряд других внутренних встреч.

«Вопрос строительства жилья и все, что с этим связано, будет во внимании президента», — отметил Песков.

Ранее пресс-служба Кремля опубликовала поздравительную телеграмму Путина, адресованную российским дипломатам. Глава государства отметил, что «международная обстановка становится более турбулентной», поэтому дипломатам РФ предстоит ответить на многие вызовы.

День дипломатического работника отмечается в России 10 февраля. Праздник был учрежден указом президента в октябре 2002 года. День для праздника был выбран не случайно — 10 февраля 1549 года датируется самое ранее упоминание Посольского приказа, ставшего первым российским внешнеполитическим ведомством.