Глава Медиагруппы «Патриот»: У ФАН есть доказательства сотрудничества Короткова с ИГ

Сегодня стало известно, что «Новая газета» и журналист Денис Коротков заявили о подаче искового заявления о защите чести, достоинства и деловой репутации в отношении Федерального агентства новостей, которое входит в Медиагруппу «Патриот».

Официальную информацию о подаче заявления и его текст ФАН не получил, текст искового заявления не содержится в статье «Новой газеты», в которой говорится об иске. При этом сказано, что ФАН не отреагировал на безосновательную претензию «Новой газеты» о публичном опровержении сведений, изложенных в статьях ФАН. На статьи ФАН отреагировал Следственный комитет Российской Федерации и инициировал проверку деятельности «Новой газеты» и вызов на допрос Дениса Короткова.

Напомним, ФАН опубликовал расследование о том, что журналист «Новой газеты» Денис Коротков, предположительно, сотрудничает с ИГ1 (запрещена в РФ) уже много лет. В сентябре 2019 года корреспондентам ФАН удалось найти подтверждение связям Короткова с ИГ. Бывший член группировки Малиф рассказал корреспондентам ФАН, что общался с Коротковым, когда занимался пропагандой для ИГ. Коротков не скрывал от него своего имени, но не назвал свою профессию. Журналист интересовался деятельностью российских военных в Сирийской Арабской Республике.

Подтверждением слов Малифа может служить тот факт, что видео о ликвидации сирийского террориста, на основе которого «Новая газета» создала фейк о ЧВК «Вагнера», либеральный журналист мог иметь на руках заранее, если он получил его от ИГ или беглого олигарха Михаила Ходорковского, и через биржи в социальных сетях просто пытался легализовать эту запись. Данная информация требует подтверждения в ходе расследования правоохранительными органами. У ФАН появились сведения о том, что материал о ликвидации боевика публиковался в нарушение всех внутренних правил «Новой газеты». Его выпустили в нестандартное для издания время, не поставили на верстку.

Ранее «Новая газета» поддержала Абдулмумина Гаджиева, обвиняемого в финансировании терроризма, а журналист издания Ольга Боброва осенью 2018 года взяла интервью у Сергея Трофимова, ныне воюющего на стороне радикалов из «Джебхат-ан-Нусры» (запрещена в РФ) в Сирии. Также другой журналист «Новой», Ирек Муртазин, выразил сочувствие к террористам, захватившим «Норд-Ост».

ФАН зарекомендовал себя как профессиональное издание, которое предоставляет только проверенную информацию и журналисты которого готовы подтвердить каждое слово в своих статьях. ФАН предоставит все необходимые данные правоохранительным и судебным органам и будет отстаивать свою позицию в суде. Либеральные и антироссийские СМИ, а также представители «продвинутой» общественности не первый раз пытаются привлечь издание нашей медиагруппы к ответственности за публикацию материалов об их антироссийской деятельности и других правонарушениях. Но на настоящий момент усилия информационных «синдикатов» и псевдоборцов с режимом не увенчались успехом.

1 Организация запрещена на территории РФ.