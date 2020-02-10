Армия Сирии снимает осаду с Алеппо, пока Турция выстраивает новый фронт в Идлибе

Сирийская арабская армия стремительно продвигается по автодороге М5 Хама — Алеппо, занимая оставленные боевиками населенные пункты. Правительственные войска оттесняют террористов от западного Алеппо, выполняя главную задачу «новогоднего наступления» — защиту мирного города от обстрелов. Читайте подробности о ситуации в Идлибе в материале Федерального агентства новостей.

Вперед по трассе М5

В командовании САА сообщили, что за несколько суток армия освободила около 600 кв. км территории провинций Идлиб и Алеппо, где находятся десятки населенных пунктов, городов и стратегических высот.

The General Command: #SAA units operating in #Idlib and #Aleppo provinces reestablished control over an area of about 600 square km and liberating tens of villages, towns and strategic hills. pic.twitter.com/uYVUZiqZSh — Nadia Abid (@NadiaAbidd) February 9, 2020

Напомним, крупнейшими успехами зимней кампании САА стали крупные города города Маарет ан-Нуман и Серакиб, освобожденные благодаря стремительным действиям 25-й дивизии специального назначения САА (бывшие «Силы Тигра»). Турция пыталась предотвратить разгром террористов, окружив Серакиб «наблюдательными пунктами», однако «тигры» смогли обойти противника и окружить город.

Террористы продолжают убивать мирных жителей Алеппо

Сейчас между передовыми позициями САА — в районе населенного пункта Аз-Зерба на юго-западе и на границе квартала Аль-Асад на северо-востоке — остается всего 12,5 км. Сирийская армия продолжает продвигаться вперед.

Террористы «Джебхат ан-Нусры1» (запрещена в РФ) продолжают обстреливать жилые районы Алеппо, закрепившись в квартале Рашидин-4. В воскресенье под обстрелом оказался район Аль-Хамдания (в этом квартале находится военная академия «Аль-Асад» и густонаселенный жилой комплекс «Проект 3000»). Погибли пять мирных жителей, более десятка получили тяжелые осколочные ранения — боевики снаряжают боевые части самодельных ракет картечью.

Стремительно продвигаясь по трассе М5, передовые отряды САА заходят в тыл боевикам — квартал Рашидин-4 и прилегающие районы могут оказаться в окружении, если армия займет город Хан аль-Асаль и перережет автодорогу 60.

Новый фронт за трассой М5

Боевики протурецких бандформирований под прикрытием турецкой артиллерии начали новую атаку на позиции САА в районе Серакиба. Турецкие источники открыто сообщают, что турецкая армия действует вместе с джихадистами. На данный момент масштабы контрудара неизвестны.

Боевики и ранее регулярно использовали присутствие турецких войск для нападений на САА. В ходе нападений — например, в небольшом городе Найраб, освобожденном несколько дней назад, террористы использовали начиненные взрывчаткой «шахид-мобили»

9)Remarkable footage: #HTS releases vid of #VBIED suicide op targeting Russian-backed #SAA-aligned militiamen in #Nayrab, less than 10km west of the embattled & strategically imperative #Saraqeb city. Very reminiscent of past #ISIS videos: drone footage, vehicle highlighted, etc pic.twitter.com/1p8D8cK6xD — Rita Katz (@Rita_Katz) February 7, 2020

В освобожденном Серакибе террористы использовали социальные объекты, такие как школы и мечети, для размещения своих огневых точек и опорных пунктов — ситуации, в которых САА отвечала на обстрелы, медиаресурсы боевиков использовали, чтобы обвинить армию в ударах по гражданской инфраструктуре.

За минувшие несколько дней на территорию Идлиба через пограничный пропускной пункт в Кафр-Лусине вошло более 1000 единиц турецкой боевой техники, которые разворачиваются в новый фронт вдоль автодороги М5. Турецкие «наблюдательные пункты» — а фактически опорные пункты обороны, прикрытые турецким флагом, — размещены по линии Урм ас-Сугра — Маарет ан-Наасан — вертолетная площадка под Тафтаназом — город Бинниш — участок автодороги Сармин — Идлиб.

По мнению военного эксперта, главреда информационно-аналитического центра «Кассад» Бориса Рожина, Россия дала возможность президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану «сохранить лицо» после провала политики в Идлибе.

«Эрдоган смирился с тем, часть Идлиба уже потеряна, уже не идет речь о том, чтобы отыграть все назад, а о том, чтобы минимизировать последствия катастрофы, которая постигла боевиков. Турция хочет добиться сохранения каких-то позиций, на которых боевики смогут выстроить подобие фронта, чтобы Турция могла продолжать торговаться», — указал Рожин в интервью Федеральному агентству новостей.

Турция должна смириться с реализацией сочинских соглашений

В интервью ФАН Рожин напомнил о переговорах в столице Турции, куда прибыла военная делегация из России. Текущая ситуация в Идлибе — которая не устраивает Анкары — стала прямым результатом провальной политики Турции в отношении боевиков. Разница между «буквой» и «духом» сочинских соглашений стала главной темой переговоров в Анкаре.

«Эрдоган должен был деблокировать трассу еще к декабрю 2018 года — трасса должна была быть расчищена от мин, СВУ, там должен был существовать экстерриториальный коридор, — Турция этого обеспечить не смогла, — указал Борис Рожин. — По публичным заявлениям Лаврова мы видим, что Эрдогану об этом напоминают. Турки же хотят, чтобы по «букве» сочинских соглашений трасса осталась под контролем протурецких боевиков».

В реальности в 2018 году большая часть трассы М5 оказалась под контролем «Джебхат ан-Нусры», главари которой заявили о принципиальном неприятии сочинских соглашений и прекращения огня.

«Соответственно, Россия подчеркивает и будет подчеркивать, что свои обязательства выполнила, а Турция — нет, и соответственно, Асад имеет право занять эти территории», — подытожил военный эксперт.

1 Организация запрещена на территории РФ.