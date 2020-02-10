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Главный нарколог Минздрава заявил, что нельзя пить алкоголь при заболевании коронавирусом

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Главный нарколог Минздрава заявил, что нельзя пить алкоголь при заболевании коронавирусом

Москва, 10 февраля. Употребление спиртных напитков при простуде или коронавирусе не является мерой профилактики и только оказывает дополнительную нагрузку на сердце, заявил главный внештатный психиатр-нарколог Минздрава РФ Евгений Брюн в программе «Поздняков» на НТВ.

«Это не просто ошибочно, это миф на грани преступной мысли. Нагрузка на сердце от простуды и так достаточно высока, также врачи говорят поэтому — не идите в баню с простудой», — указал врач.

Брюн призвал во время простуды, гриппа и при коронавирусе не пить алкогольных напитков, поскольку это усиливает нагрузку на сердце.

«Сердце останавливается», — предупредил он.

Как напомнила «Газета.ру», вспышка пневмонии, вызванная новым типом коронавируса, была зафиксирована в китайском городе Ухань в конце прошлого года. По последним данным, число заразившихся в КНР достигло почти 36 тысяч человек, погибли 908.

Китайские власти направили более 71 млрд юайней (примерно 10 млрд долларов) на борьбу с эпидемией коронавируса нового типа. Средства пойдут на разработку механизмов пресечения распространения вируса.

Инфекция распространилась также за пределы Китая, случаи заражения коронавирусом зафиксированы почти по всему миру, указал НСН.

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