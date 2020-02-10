«Паразиты», Хоакин Феникс и Брэд Питт стали лауреатами премии «Оскар». События дня. ФАН-ТВ

В США вручили премию «Оскар» В Лос-Анджелесе завершилось одно из главных кинособытий года. Американская академия выбрала победителей премии «Оскар». Награды за лучший фильм удостоилась южнокорейская картина «Паразиты» режиссера Пон Чжун Хо, что для многих стало сюрпризом, ведь это первый случай, когда главный приз достался кино не на английском языке. Кроме того, «Оскаром» отметили бенефис Хоакина Феникса в «Джокере» (как лучшую мужскую роль), а Рене Зеллвегер забрала аналогичный приз в женской номинации (за фильм «Джуди»). Лучшим актером второго плана признан Брэд Питт («Однажды в Голливуде»), актрисой — Лора Дерн из «Брачной истории». Ну, а «Паразиты» забрали в свою копилку еще несколько наград: за режиссуру, лучший иностранный фильм и оригинальный сценарий, став лидерами по числу заветных статуэток в этом году.

Российские туристы погибли на Пхукете Трагедией обернулось путешествие россиян в Таиланде. По предварительным данным, на востоке Пхукета два скоростных катера врезались в друг в друга, в результате чего двое погибли и еще 21 человек пострадал. Все они — граждане России, причем жертвами ЧП стали дети. Предполагаемые кадры с места событий уже появились в Сети: оба судна столкнулись на полном ходу. О трагедии уже сообщило наше посольство в Таиланде, правда, детали случившегося еще уточняются. Всего на борту одной из лодок находились 35 наших сограждан вместе с гидом. На второй, предположительно, был тайский экипаж. Пока нет точной информации пострадал ли кто-либо из их числа. Предположительно группа путешественников, направлялась в залив Пханг-Нга, но, по каким причинам катера не смогли «разойтись» в местной акватории, еще предстоит выяснить.

Кабмин выделит 71 млрд рублей на поддержку ветеранов 71 млрд рублей из федерального бюджета — такую сумму кабмин России направит на выплаты ветеранам Великой Отечественной войны. Об этом глава правительства Михаил Мишустин рассказал на встрече с вице-премьерами. Финансовую помощь фронтовикам и труженикам тыла окажут в связи с юбилеем Дня Победы — 9 мая страна отметит уже 75-ю ее годовщину. Указ об этом еще на прошлой неделе подписал президент России Владимир Путин. Так, для ветеранов предусмотрена единовременная выплата от 50 000 до 75 000 рублей в зависимости от категории. Максимальную сумму получат те, кто непосредственно участвовал в сражениях, а также инвалиды войны, бывшие несовершеннолетние узники фашистских лагерей, блокадники и ряд других граждан. В общей сложности это 1,15 млн человек.