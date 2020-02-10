Лифшиц оценил готовность банков бороться с новым способом кражи денег с карт россиян

Кибермошенники придумали новый способ кражи денег со счетов россиян, который может оказаться опаснее предыдущих. По словам руководителя «Агентства кибербезопасности» Евгения Лифшица, у мошенников не появляются новые способы хищения средств, а просто изменяется подход к нему. Он подчеркивает, что обман жертв всегда строится на доверии и введении в заблуждение.

Новый способ мошенничества заключается в том, что злоумышленники из нелегального call-центра звонят потенциальным жертвам и представляются сотрудниками банка. Преступники, сообщая о якобы закрытии счета, просят уточнить, в каком отделении кредитной организации клиент хочет совершить данную операцию. Человек отвечает, что такого заявления от него не поступало, хотя мошенники говорят об обратном. В дальнейшем клиенту предлагают «спасти» накопления, переведя их на «безопасный счет».

По словам некоторых экспертов, новая методика опаснее предыдущих из-за того, что иногда действительно могут звонить представители банка. Владельцы банковских счетов, как советуют специалисты, не должны сообщать третьим лицам коды для подтверждения операций и SMS-сообщений. Кроме того, не стоит разглашать реквизиты своей карты, то есть CCV-код, номер и срок действия карты.

Однако член экспертного совета комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Евгений Лифшиц разъясняет, что на самом деле этот способ нельзя назвать новым, так как у мошенников просто добавляются данные и информация о клиентах банков.

«Способ как строился, так и строится, — на доверии людей и информации, которая есть у мошенников. У мошенников есть данные с даркнета об остатках на счетах и каких-либо банковских транзакциях. Также мошенники используют данные социальной инженерии. Мошенники успешно научились этим пользоваться и вводить потенциальную жертву в заблуждение, когда звонят и говорят: «Знаете, вы вчера в ресторане оплатили счет в размере 9125 рублей. Транзакция аннулировалась и давайте тут разберемся». Таким образом, у мошенников самое главное это войти в доверие. Поэтому это не новый способ мошенничества, а просто новый подход к нему», — объяснил Лифшиц в беседе с Федеральным агентством новостей.

Как полагает эксперт, жертвами кибермошенников могут стать граждане любого государства, и при этом нельзя упрекнуть россиян в излишней доверчивости.

«Россияне в этом плане такие же, как и во всем мире. Мы тут не отличаемся в худшую сторону статистикой. Наоборот, у нас система безопасности банков очень хорошо отстроена. Однако не у всех банков на это есть достаточные бюджеты. Если говорить о топ 10 государственных банков, то у них все хорошо. Если рассмотреть банки из топа 100, то там местами хуже, потому что не должное внимание уделяется кибербезопасности», — заявил собеседник ФАН.

При этом правоохранительные органы ведут совместную с банками работу по противодействию различным способам кибермошенничества на этапе, когда уже выявлены факты, объясняет эксперт.

«Однако, когда человек хочет и готов быть обманутым, то он рано или поздно будет обманутым. Тут нужно больше работать с населением, разъясняя все им. Это связано с тем, что у нас есть пожилая группа граждан, в которой люди очень доверчивы и щепетильны к своим деньгам. Мошенники, к сожалению, этим и пользуются», — добавил Лифшиц.

В ноябре прошлого года эксперты заявляли о новом методе воровства данных клиентов российских финансово-кредитных учреждений через доступ к рабочей почте сотрудников банковских организаций. Как рассказала журналистам старший контент-аналитик «Лаборатории Касперского» Татьяна Щербакова, сотруднику кредитной организации могут прислать «приглашение» на аттестацию на фейковом HR-портале, после чего ему предлагают ввести логин и пароль от рабочей почты. По ее словам, в такой ситуации у сотрудника банка может сложиться впечатление, что речь идет о неукоснительной процедуре, которая может принести бонусы в виде денежной прибыли.