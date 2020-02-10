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Общество

Лифшиц оценил готовность банков бороться с новым способом кражи денег с карт россиян

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Лифшиц объяснил, почему появляются новые способы хищения средств со счетов россиян

Кибермошенники придумали новый способ кражи денег со счетов россиян, который может оказаться опаснее предыдущих. По словам руководителя «Агентства кибербезопасности» Евгения Лифшица, у мошенников не появляются новые способы хищения средств, а просто изменяется подход к нему. Он подчеркивает, что обман жертв всегда строится на доверии и введении в заблуждение.

Новый способ мошенничества заключается в том, что злоумышленники из нелегального call-центра звонят потенциальным жертвам и представляются сотрудниками банка. Преступники, сообщая о якобы закрытии счета, просят уточнить, в каком отделении кредитной организации клиент хочет совершить данную операцию. Человек отвечает, что такого заявления от него не поступало, хотя мошенники говорят об обратном. В дальнейшем клиенту предлагают «спасти» накопления, переведя их на «безопасный счет».

По словам некоторых экспертов, новая методика опаснее предыдущих из-за того, что иногда действительно могут звонить представители банка. Владельцы банковских счетов, как советуют специалисты, не должны сообщать третьим лицам коды для подтверждения операций и SMS-сообщений. Кроме того, не стоит разглашать реквизиты своей карты, то есть CCV-код, номер и срок действия карты.

Однако член экспертного совета комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Евгений Лифшиц разъясняет, что на самом деле этот способ нельзя назвать новым, так как у мошенников просто добавляются данные и информация о клиентах банков.

«Способ как строился, так и строится, — на доверии людей и информации, которая есть у мошенников. У мошенников есть данные с даркнета об остатках на счетах и каких-либо банковских транзакциях. Также мошенники используют данные социальной инженерии. Мошенники успешно научились этим пользоваться и вводить потенциальную жертву в заблуждение, когда звонят и говорят: «Знаете, вы вчера в ресторане оплатили счет в размере 9125 рублей. Транзакция аннулировалась и давайте тут разберемся». Таким образом, у мошенников самое главное это войти в доверие. Поэтому это не новый способ мошенничества, а просто новый подход к нему», — объяснил Лифшиц в беседе с Федеральным агентством новостей.

Как полагает эксперт, жертвами кибермошенников могут стать граждане любого государства, и при этом нельзя упрекнуть россиян в излишней доверчивости.

«Россияне в этом плане такие же, как и во всем мире. Мы тут не отличаемся в худшую сторону статистикой. Наоборот, у нас система безопасности банков очень хорошо отстроена. Однако не у всех банков на это есть достаточные бюджеты. Если говорить о топ 10 государственных банков, то у них все хорошо. Если рассмотреть банки из топа 100, то там местами хуже, потому что не должное внимание уделяется кибербезопасности», — заявил собеседник ФАН.

При этом правоохранительные органы ведут совместную с банками работу по противодействию различным способам кибермошенничества на этапе, когда уже выявлены факты, объясняет эксперт.

«Однако, когда человек хочет и готов быть обманутым, то он рано или поздно будет обманутым. Тут нужно больше работать с населением, разъясняя все им. Это связано с тем, что у нас есть пожилая группа граждан, в которой люди очень доверчивы и щепетильны к своим деньгам. Мошенники, к сожалению, этим и пользуются», — добавил Лифшиц.

В ноябре прошлого года эксперты заявляли о новом методе воровства данных клиентов российских финансово-кредитных учреждений через доступ к рабочей почте сотрудников банковских организаций. Как рассказала журналистам старший контент-аналитик «Лаборатории Касперского» Татьяна Щербакова, сотруднику кредитной организации могут прислать «приглашение» на аттестацию на фейковом HR-портале, после чего ему предлагают ввести логин и пароль от рабочей почты. По ее словам, в такой ситуации у сотрудника банка может сложиться впечатление, что речь идет о неукоснительной процедуре, которая может принести бонусы в виде денежной прибыли.

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