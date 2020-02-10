Косачев заявил, что проект бюджета США нацелен на гибридные войны и эскалацию конфликтов

Москва, 10 февраля. Президент США Дональд Трамп в понедельник представит проект федерального бюджета и, судя по информации местных СМИ, это будет агрессивный и даже антигуманный документ, считает глава международного комитета Совфеда Константин Косачев.

Ранее газета Wall Street Journal сообщила, что объем бюджета США на очередной финансовый год составит порядка 4,8 трлн долларов. Оборонные расходы, согласно данным источников издания, планируется увеличить с 738 до 740,5 миллиарда долларов. Кроме того, в документе указано сохранение прежней военной помощи Украине. При этом траты в социальной сфере планируется сократить на 2 трлн долларов.

Косачев обратил внимание, что снижение трат на социальную сферу затронет и ценообразование на лекарства, и медицинские программы Medicaid, продовольственные талоны, федеральные пособия для инвалидов. Под нож пойдут и траты на защиту окружающей среды, бюджет министерства жилищного и городского развития.

«Но там, где речь о конфликтах, расходы только возрастут. На фоне планируемого сокращения помощи другим странам на 21%, поддержка воюющей со своим народом Украины останется неизменной», — подчеркнул он.

Более того, траты «на противодействие экономикам России и Китая» также вырастут. В целом, по его подсчетам, военные расходы и иные траты на нужды безопасности вырастут на 0,3%.

Такое распределение федерального бюджета в первую очередь ударит по простым людям, в том числе и американцам, предупредил сенатор.

Косачев указал на то, что под давлением окажется население стран, к которым Вашингтон собирается применять меры «экономического сдерживания», так же как и те, кому Белый дом откажется помогать в развитии.

«Как и те, кому помогут в войнах, потому что это стимулирует на продолжение кровопролития, а не на поиск компромиссов», — констатировал политик.

При этом, как отметил Косачев, такое проект бюджета его в принципе не удивляет, учитывая, что ведение гибридных войн стало тенденцией последних лет в США. По мнению сенатора, США ведут себя недостойным образом и, хотя позиционируют себя как сверхдержава, занимаются «мелким и крупным пакостничеством».