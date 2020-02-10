Рязанский пояснил, в каком случае необходимо ограничение на закупку импортных медустройств

Москва, 10 февраля. Ограничение на закупку импортных медицинских устройств для сердечно-сосудистой хирургии будет оправдано лишь в том случае, если качество российских аналогов будет соответствовать международным стандартам. Таким мнением поделился с журналистами первый заместитель главы комитета Совета Федерации по социальной политике Валерий Рязанский.

Как указал сенатор, если соответствующее постановление будет подписано, «вся мера ответственности за то, что качество закупаемых отечественных стендов и катетеров не уступает импортным аналогам, ляжет на Минпромторг, Минздрав и Росздравнадзор».

Рязанский обратил внимание на то, что в этом случае нельзя руководствоваться лишь ценовой политикой и поддержкой российских производителей, поскольку от препаратов и медицинских изделий нередко зависит жизнь человека, пишет «Парламентская газета».

Напомним, обсуждение проекта постановления Кабмина РФ, подготовленного Министерством промышленности и торговли России, которое ограничивает сроком на 24 месяца закупку государственными медицинскими учреждениями иностранных медицинских устройств для сердечно-сосудистой хирургии, завершится 18 февраля.