Волочкова рассказала, почему разрушился ее роман с женатым английским лордом

Москва, 10 февраля. Российская балерина Анастасия Волочкова рассказала, почему рассталась с женатым английским лордом Энтони Керманом, которого называли ее «тайным мужем».

В своей книге «Плата за успех» танцовщица подробно рассказала о романе с английским лордом, подчеркнув, что ее всегда смущал возраст возлюбленного. Он был старше Волочковой на 30 лет. Кроме того, по словам балерины, таким отношениям мешали СМИ, которые следили за личной жизнью, и представителями российского балета, распускавшие слухи. Об этом пишет KP.RU.

«Воистину только больное, закомплексованное, пораженное до самой глубины чувством зависти воображение могло придумать такие картины», — возмущенно заметила Анастасия Волочкова.

По словам танцовщицы, ей нередко ставят в упрек то, что она увела из семей многих мужчин.

«Временами мне ставят в упрек некоторых моих мужчин. Олигарх Сулейман Керимов, мол, был женат, Игорь Вдовин ушел ко мне от женщины с тремя детьми, — рассказала Анастасия, заметив, что «мужчину против его воли нельзя увести».

Волочкова ранее заявила, что не будет отмечать свадьбу с «Мистером М» 20 октября этого года. На «Вечернем шоу с Аллой Довлатовой» балерина поделилась своими планами, заметив, что изначально торжество было намечено на вторник, а это рабочий день, следовательно, многие гости не смогут прийти. Поэтому было принято решение перенести дату свадебного торжества на 10 дней раньше — 10 октября.