Минобрнауки отменило приказ о правилах общения ученых с иностранцами

Москва, 10 февраля. Министерство науки и высшего образования отменило приказ о международном сотрудничестве, который ужесточал правила общения с иностранцами, сообщила глава министерства Валерий Фальков на пресс-конференции.

По его словам, Россия заинтересована в развитии сотрудничества на принципах открытой науки. Российские ученые участвуют во всех крупнейших международных научных проектах, напомнил Фальков.

«Приказ («Об утверждении рекомендаций по взаимодействию с госорганами иностранных государств, международными и иностранными организациями и приему иностранных граждан в территориальных органах и организациях, подведомственных Минобрнауки». — Прим. ФАН) отменен», — указал глава Минобрнауки.

Фальков добавил, что специальный порядок взаимодействия с иностранцами действует в отношении тех сфер и проектов, которые важны для обеспечения национальной безопасности.

Приказ Минобрнауки, который ужесточил требование к международному сотрудничеству, ранее раскритиковали ученые. Российская академия наук (РАН) призвала министерство отменить этот приказ, поскольку свободный обмен научными идеями — необходимое условие развития науки.