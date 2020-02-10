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СК РФ возбудил дело после столкновения катеров с россиянами на Пхукете

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СК РФ возбудил дело после столкновения катеров с россиянами на Пхукете

Москва, 10 февраля. Следственный комитет России завел уголовное дело по факту столкновения туристических катеров с гражданами РФ на Пхукете. Об этом сообщается в понедельник на официальном сайте ведомства.

Отмечается, что по факту столкновения катеров в Таиланде возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации водного транспорта. На данном этапе, уточняет пресс-служба, следствием организован комплекс необходимых мероприятий, направленных на выяснение причин и деталей произошедшего.

Кроме того, глава СК России Александр Бастрыкин поручил взять ход расследования уголовного производства на контроль в Центральном аппарате ведомства.

Ранее в понедельник стало известно, что свыше 20 российских путешественников пострадали при столкновении катеров у берегов тайского острова Пхукет. Позднее врачи медицинского учреждения подтвердили гибель двух детей — 6 и 12 лет. Как уточняли в посольстве РФ, погибшие дети приехали на курорт из Челябинской области.

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Источник: Пресс-служба СК России
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