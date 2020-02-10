В бразильском озере нашли загадочный вирус-отшельник с неизвестной ДНК

Москва, 10 февраля. Международная группа ученых обнаружила загадочный вирус, чей геном почти полностью состоит из неизвестной ДНК. Вирус назвали яравирусом (Yaravirus brasiliensis) в честь водяной королевы Яры из южноамериканской мифологии.

Отмечается, что он был найден в искусственном озере Пампулха в бразильском городе Белу-Оризонти. Как пишет издание ScienceAlert, диаметр нового вируса составляет 80 нанометров. Он заражает амеб, а в отличие от других амебных вирусов, не является гигантским и не имеет сложного генома.

Как объяснили эксперты, уникальность состоит в том, что вирус обладает значительным количеством ранее не описанных генов, чья доля составляет 90%. Такие гены называются сиротами (orphan gene), это означает, что они не имеют гомологов в других линиях вирусов.

Напомним, власти КНР сообщили о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в конце декабря 2019 года. Она была вызвана новым типом коронавируса. По последним данным, от вируса погибло более 800 человек. Китайские власти присвоили новому типу коронавируса временное название — Novel Coronavirus Pneumonia (NCP) или пневмония, вызываемая новым типом коронавируса.

В России риск заразиться коронавирусом крайне низок. Но он может оказать влияние на экономику страны. Об этом заявили в Счетной плате РФ. Экономист Института современного развития Никита Масленников в беседе с корреспондентом Федерального агентства новостей рассказал, как России нивелировать возможный ущерб экономике от коронавируса. С его точки зрения, 1% прироста к ВВП должен сгладить негативные последствия вспышки вируса.