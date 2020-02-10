Поэт Дементьев попросил прощения у Пугачевой за обвинения в краже песни

Москва, 10 февраля. Композитор Александр Дементьев извинился перед Аллой Пугачевой за свои несправедливые обвинения в краже песни «На коне», которую примадонна исполнила на своем большом юбилейном концерте в Кремле.

Дело в том, что при выборе новых песен для концертной программы певица обращала внимание на молодых авторов. «На коне» была одной из композиций, которую она оценила и решила купить. С Дементьевым связались юристы актрисы и уточнили, сколько он хочет получить за свое произведение. Композитор попросил 150 тыс. рублей.

При этом важным моментом в договоре, который подписали стороны, было то, что поэт лишался авторских отчислений. По словам Александра, он пошел на это, потому что ему были очень нужны деньги.

Впоследствии он обрушился с критикой на Пугачеву, заявив, что денег за песню не получил. Однако впоследствии выяснилось, что несмотря на условия договора примадонна не лишила поэта авторских прав, уточняет teleprogramma.pro. После этого Дементьев извинился перед Аллой Борисовной.

«Это полный провал! Пришли мне авторские отчисления за песню «На коне», но я только сейчас узнал об этом», — цитирует его KP.RU.

Отметим, что сама Пугачева новые заявления Дементьева никак не прокомментировала.