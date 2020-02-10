Путин и Абэ могут встретиться в Москве 9 мая

Токио, 10 февраля. Японский премьер-министр Синдзо Абэ и президент России Владимир Путин могут встретиться в Москве 9 мая, сообщил министр иностранных дел Японии Тосимицу Мотэги, выступая на пресс-конференции в Токио.

«Насколько мне известно, что касается встречи лидеров Японии и России, то она пройдет 9 мая в Москве», — указал японский министр.

По его словам, вопрос об участии главы японского правительства в торжествах по случаю 75-летия Победы прорабатывается.

Российская сторона пригласила на торжественные мероприятия по случаю 75-летия Победы глав разных стран, свое участие уже подтвердили лидеры Белоруссии, Армении, Франции, Чехии, Молдавии и других государств.

В конце прошлого года президент России Владимир Путин распорядился изготовить медаль в честь 75-летия Победы для стран СНГ — «75 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов».