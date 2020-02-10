Брутер рассказал, как НАТО разваливается на куски без участия России

Информационная война, которую Запад ведет против России, не может вестись сама по себе. Ей нужен теоретический фундамент, на котором можно построить здание русофобской пропаганды. Документов, которые обосновывают «необходимость» противостояния с нашей страной очень много, и только что появился еще один: Центр исследований безопасности Швейцарской высшей технической школы Цюриха подготовил доклад о том, как именно ЕС и НАТО следует «объединиться и противостоять стратегии Москвы», которая, по мысли его автора Хенрика Ларсена, заключается в том, чтобы «ослабить их сплоченность».

Данное «исследование» опубликовано прежде всего с целью создать в лице России образ врага, заявил в интервью Федеральному агентству новостей политолог Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер.

«Подобные доклады служат, как правило, базисом для принятия политических решений на Западе, — сказал собеседник ФАН. — Какие-нибудь начальники во внешнеполитических ведомствах этих стран наверняка им заинтересуются и будут писать на его основе аналитические записки «наверх» — ведь он вполне соответствует их риторике».

Таким образом, делает вывод эксперт, труд «уважаемых аналитиков» Центра исследований безопасности из Цюриха попадет на благодатную почву русофобии и пышным цветом расцветет в политических структурах Европы и США.

Брутер назвал враньем сделанный Ларсеном вывод о том, что единственной угрозой для ЕС и НАТО является неспособность объединиться в условиях «проводимой Москвой» стратегии «разделяй и властвуй» — по его словам, в том, что касается страсти к объединению, у этих структур все в порядке.

«Россия слишком мала и не очень влиятельна в экономическом отношении, чтобы кого-то там разделять и над кем-то там властвовать, — сказал политолог. — Где она это делает, на их взгляд — в Боливии? Или на Украине? Вот давайте представим себе, что РФ ведет себя в Мексике так, как сейчас это делают США на Украине. Смешно, правда? Здесь не о чем вообще говорить».

Собеседник ФАН напомнил, что НАТО превосходно «разваливается» и без участия России.

«Мы видим, как Турция, будучи членом Североатлантического альянса, ведет абсолютно антинатовскую политику — и не из-за того, что ей так приказала Москва, а потому, что это соответствует национальным интересам Анкары. Также можно было наблюдать, что страны НАТО, опять-таки, без всякого участия РФ, не захотели принимать солидарное участие в действиях США в Ираке и Афганистане», — рассказал Брутер.

Эксперт также прокомментировал изложенный на страницах цюрихского документа хитрый план нашей страны по «вытеснению Соединенных Штатов из сферы европейской безопасности». По его словам, пока государства ЕС пользуются американским «зонтиком безопасности», говорить о том, что они являются неким полноценным субъектом мировой политики, нельзя.

«Нам видно, в том числе по ситуации на Украине, что они там самостоятельно не могут принять ни одного решения. Более того, вчера глава российского МИД Сергей Лавров сказал, что отказ Киева от разведения войск дальше, чем три пилотные точки, был санкционирован Вашингтоном. О чем и зачем мы тогда разговариваем в рамках Нормандского формата, если все решения принимаются в Вашингтоне?», — спросил собеседник ФАН.

Брутер считает, европейцам необходимо взять свою безопасность в свои собственные руки, иначе они просто не смогут реализовывать собственные амбиции.