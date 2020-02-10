Седокова с новым возлюбленным назвали щенка в честь покойного Коби Брайанта

Москва, 10 февраля. Популярная певица Анна Седокова и ее новый возлюбленный баскетболист Янис Тимма завели щенка и создали собаке отдельную страницу в Instagram. Пара назвала питомца в честь покойного легендарного баскетболиста Коби Брайанта.

Напомним, американский спортсмен и его 13-летняя дочь погибли 26 января во время крушения вертолета в Лос-Анджелесе. Коби Брайант носил прозвище Черная Мамба. Именно этот псевдоним использовали Седокова и Тимма, выбирая имя для щенка — собаку породы американский булли назвали Мамба.

На своей странице в Instagram Седокова назвала питомца сыном и призналась, что у нее уже «весь телефон в его фото».

«Мы его так долго ждали и такой сложный путь прошли, но он с нами!!!», — приводит слова поп-исполнительницы «Газета.ру».

В Instagram-аккаунте Мамбы Анна Седокова рассказывает, как протекает жизнь щенка. Пока питомец звездной пары ест, спит, играет и потихоньку приучается к туалету.

«Родители от меня не отходят», — пишет певица от имени собаки.

Многие подписчики Седоковой уточнили, почему они с Тиммой не пожелали взять щенка из приюта. Поп-исполнительница рассказала, что они с возлюбленным несколько раз приезжали в подобное учреждение, однако собаки случайно укусили ее и баскетболиста во время кормления. Затем они все же выбрали бездомного щенка, но кто-то успел забрать питомца раньше звездной пары. Тогда Седокова и Тимма приняли решение осуществить их общую мечту и взять породистую собаку.

Напомним, ради отношений с Седоковой 27-летний латвийский баскетболист Янис Тимма бросил супругу и маленького сына. Пользователи Сети неоднократно осуждали певицу за то, что она выкладывает в Instagram романтичные снимки с возлюбленным.

Недавно Анна Седокова объявила о своей беременности. У исполнительницы уже есть три ребенка, причем все рождены от разных мужчин.