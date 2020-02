Украинский «Мотор Сич» обречен на гибель из-за страха США перед Китаем

Ведущее украинское предприятие по изготовлению газотурбинных авиадвигателей «Мотор Сич» обречено на гибель. К такому выводу пришел обозреватель Федерального агентства новостей, изучив последние несколько лет жизни этой компании.

Двигателестроительный гигант

Недавно американский медиа-портал BuzzFeed опубликовал информацию, что Вашингтон вот уже год блокирует ранее обещанные Киеву поставки продукции военного назначения общей стоимостью порядка 30 млн долларов. Автор заметки «Ukraine Says The US Is Holding Up $30M Worth Of Guns And Ammo — And It Wants Its Money Back» Кристофер Миллер предполагает, что таким образом администрация Дональда Трампа стремится заставить правительство Владимира Зеленского воспрепятствовать продаже контрольного пакета акций Запорожского моторостроительного завода китайским бизнес-структурам.

На самом деле, это означает, что американцы приговорили «Мотор Сич» к смерти. Каким образом? Давайте разберемся.

Запорожский моторостроительный завод — это головной завод ПАО «Мотор Сич», ведущего украинского предприятия, специализирующегося на разработке, производстве, ремонте и обслуживании газотурбинных двигателей для самолетов и вертолетов. Вплоть до начала 2000-х «Мотор Сич» процветал за счет поставок большей части своей продукции в Россию.

Однако после «войны 08.08.08» в Южной Осетии, выявившей активное участие Украины в вооружении Грузии, российское руководство стало принимать меры к изменению ситуации. Не особенно афишируя свои действия, Россия стала закупать у «Мотор Сича» техдокументацию, переманивать к себе из «неньки» некоторых ведущих специалистов, а также неторопливо сокращать объемы поставок российскому ОПК газотурбинных двигателей украинского производства. В 2009 году доля продукции «Мотор Сич», поставляемой в Россию, впервые с момента распада СССР снизилась до 50%, а еще через год она упала до 30%.

Это обстоятельство подтолкнуло руководство украинской двигателестроительной «жемчужины» к попытке компенсировать финансовые потери на российском рынке увеличением продаж в азиатском регионе. ПАО «Мотор Сич» удалось наладить тесные связи с Пекином, который был совсем не прочь использовать сохранившийся на Украине задел советского ОПК в интересах развития собственной «оборонки».

С этого момента часть ноу-хау из КБ и цехов «Мотор Сич» стала утекать в Поднебесную. Особенно китайцев интересовала документация, которая позволила бы повысить ресурс «движков» китайских вертолетов и развернуть на территории КНР производство двигателей для китайской военно-транспортной авиации…

У России вышеупомянутый процесс какой-то озабоченности не вызывал, благо документация на наиболее критичные для российского ОПК изделия «Мотор Сич» уже имелась в распоряжении Москвы. Но иметь документацию — это одно, а пустить ее в дело и оперативно наладить у себя производство аналогов — совсем другое. Поэтому зависимость российского ОПК от поставок продукции украинского предприятия хоть и снижалась, но вполне сохранялась.

Это обстоятельство побудило, например, в ноябре 2011 года ОАО «Вертолеты России» подписать с ПАО «Мотор Сич» пятилетний контракт на 1,2 млрд долларов, по которому Запорожский моторостроительный завод должен был ежегодно поставлять в Россию до 270 двигателей для Ка-31, Ка-32, Ми-17, Ми-8 МТВ, Ми-24 и Ми-28.

После смены власти в Киеве в феврале 2014 года, воссоединения Крыма с Россией и начала гражданской войны в Донбассе произошел разрыв военно-технического сотрудничества между Москвой и Киевом. На поставки продукции «Мотор Сич» в Россию были наложены ограничения. Из-за этого России пришлось в экстренном порядке озаботиться вопросом импортозамещения, одновременно всеми правдами и неправдами продолжая «добывать» на Украине узлы и агрегаты газотурбинных двигателей.

Первоначально такие поставки осуществлялись через Белоруссию, позже — через Боснию и Герцеговину. Отказаться от этой «контрабанды» российской стороне удалось далеко не сразу. Только в феврале 2018 года вице-премьер РФ Юрий Борисов, курирующий в правительстве вопросы военно-промышленного комплекса, смог сообщить журналистам, что «вопрос замещения украинской продукции оборонно-промышленного комплекса для России закрыт, такого вопроса больше нет».

Итак, ОПК России смог «вырулить» из непростой ситуации. А вот ПАО «Мотор Сич» пришлось много хуже.

Оборотистый герой

В сентябре 2018 года почетный президент «Мотор Сич» Вячеслав Богуслаев признался, что объем заказов из России снизился с 2014 года в десять раз.

«Мы максимально выходили на 1,2 млрд долларов. В этом году 600-650 млн долларов будут. Мы теряем с каждым днем российский рынок», — отметил Богуслаев.

При этом почетный президент не стал рассказывать о том, что значительная часть акций Запорожского моторостроительного завода к сентябрю 2018-го оказалась… в распоряжении Китая.

Дело в том, что предприятие, худо-бедно державшееся до конца 2014 года на плаву, после разрыва военно-технического сотрудничества с Россией откровенно пошло на дно. Операционная прибыль украинского предприятия упала с 5,92 млрд грн в 2015-м до 3,47 млрд грн в 2016 году. В столь кризисной ситуации Богуслаев (кстати — герой Украины) решил продать часть акций Запорожского моторостроительного завода покупателям, прямо аффилированным с китайской корпорацией Beijing Skyrizon Aviation Industry Investments.

«Я мог закрыть завод, мог сократить количество работников. Такая проблема стояла передо мной. Мы решили найти инвестора. Нам подсказали, кто инвестор, мы поехали и поговорили с Китаем. Владельцы акций продали их через нашу биржу. И я свои продал акции», — с драматическими нотками в голосе вспоминал герой Украины в конце 2019 года.

Впрочем, сколько именно акций досталось китайцам, Богуслаев ни в 2016-м, ни в 2019-м не сообщил — постеснялся, видимо. Что ж, дополним слова почетного президента ПАО «Мотор Сич» информацией из документов Шевченковского районного суда Киева. Как выяснилось, оборотистый герой сторговал новым владельцам не менее 56% акций Запорожского моторостроительного завода. Таким образом, уже в 2016 году китайские инвесторы получили контроль над украинской двигателестроительной «жемчужиной».

Добавим, что сам пан почетный президент тоже, по всей видимости, не остался в накладе от этой сделки, сумма которой, по мнению экспертов, переваливает за 200 млн долларов. В конце тяжелейшего для «Мотор Сич» 2016 года Богуслаев, по данным «Forbes Украина», внезапно угодил в топ-30 самых богатых людей Украины…

Точные условия, на которых герой ударил по рукам с китайцами, не озвучены до сих пор. Зато известно, что Запорожский моторостроительный завод получил от китайцев кредит в размере 100 млн долларов на неопределенный срок под 0,3% годовых, а в Чунцине с привлечением компетенций «Мотор Сич» стартовало строительство китайского предприятия по производству авиадвигателей. Одновременно китайцы зарезервировали пару сотен миллионов долларов на оплату переезда трех тысяч квалифицированных сотрудников «Мотор Сич» из Запорожья в Чунцин.

Словом, Пекин согласился еще какое-то время поддерживать жизнеспособность украинского предприятия. По крайней мере, до тех пор пока китайцы не «выжмут» из «Мотор Сич» все самое полезное, в первую очередь техдокументацию, технологии, компетенции и квалифицированные кадры.

Шантаж из-за океана

Следующим событием, способным повлиять на статус Запорожского моторостроительного завода, а значит и на судьбу ПАО «Мотор Сич», стала победа на президентских выборах в США Дональда Трампа. Последний еще до своего переезда в Белый дом неоднократно критиковал американо-китайские торговые отношения, приносившие, по мнению Трампа, больше выгод Пекину, чем Вашингтону.

В 2018 году американский президент инициировал начало настоящей торговой войны между США и КНР. Из-за нее переход «Мотор Сич» под китайский контроль был для Вашингтона совершенно неприемлем. Поэтому американская администрация тонко намекнула Киеву на «незаконный характер» сделки между Богуслаевым и дочерними компаниями Beijing Skyrizon Aviation Industry Investments. Постмайданное правительство Украины полностью зависело от Вашингтона, поэтому Шевченковский районный суд Киева по ходатайству СБУ немедленно наложил арест на пакет акций «Мотор Сич», принадлежавший инвесторам из Китая, и запретил совершать с ними какие-либо действия.

23 апреля 2018 года сотрудники СБУ провели в штаб-квартире «Мотор Сич» обыски, а торговля акциями Запорожского моторостроительного завода на украинских биржах была заморожена. Свои действия в СБУ обосновали довольно мутно. В основном украинские «безопасники» апеллировали к тому, что «Мотор Сич» участвует в создании противокорабельного ракетного комплекса «Нептун», и, мол, возможный допуск к соответствующей документации представителей иностранного государства — это «диверсия» со стороны руководства предприятия.

Богуслаеву пригрозили расследованием, но тот «отмахался» своим иммунитетом от преследований, вытекающим из статуса нардепа. Более того, «набег» СБУ на штаб-квартиру «Мотор Сич» пан почетный президент назвал попыткой рейдерского захвата предприятия.

Случившееся не лучшим образом сказалось на делах компании: китайские инвесторы урезали выделяемые украинскому предприятию средства. К июлю 2019 года выручка «Мотор Сич» упала на треть. Руководство ПАО было вынуждено перевести своих сотрудников на четырехдневную рабочую неделю.

«Если нам запретят работать с Китаем, то первое, что я сделаю, — уволю 10 тысяч человек», — пригрозил Богуслаев.

Ситуация стала откровенно патовой. Китайцы фактически купили Запорожский моторостроительный завод, но распоряжаться полученными активами не могли. Самому заводу, чтобы избежать банкротства и необратимой деградации, срочно были нужны китайские деньги, однако китайские инвесторы перечислять их не торопились, так как украинский суд не снял арест с проданного пакета акций.

Чтобы как-то сдвинуть дело с мертвой точки, китайцы подписали соглашение о безвозмездной передаче в собственность Укроборонпрома 25,00002% акций Запорожского моторостроительного завода и об обеспечении заказами «Мотор Сич» на уровне, позволяющем ПАО сохранить существующие рабочие места. Оставалось лишь протолкнуть все это через Антимонопольный комитет Украины… Но тут Вашингтон начал выкручивать Киеву руки заблокированными поставками военной продукции, и в комитете уперлись — китайская идея не сработала.

Более того, Вашингтон принялся намекать на возможное введение санкций против «Мотор Сич» за сотрудничество ПАО с китайцами и достопамятную «контрабанду» газотурбинных двигателей в Россию. На приближающийся семимильными шагами коллапс «Мотор Сич» янки было плевать — возможные последствия переноса производства украинских газотурбинных двигателей в Поднебесную страшили их куда больше.

На Украину зачастили представители Трампа: сначала советник американского президента по нацбезопасности Джон Болтон, следом — основатель частной военной компании Academi (ранее Blackwater) Эрик Принс. Используя метод кнута и пряника, они всячески склоняли нового президента Украины Владимира Зеленского к идее любой ценой не позволить китайцам хозяйничать на «Мотор Сич».

Мародерство? Нет, эвакуация

К этому моменту китайские инвесторы уже несколько лет формально контролировали данное ПАО, вывозя с него в Китай документы, технологии и нужных людей. Данный процесс лишь ускорился после блокирования украинским судом контрольного пакета акций проданного завода.

Кто-то может счесть подобные действия Китая мародерством. Нам же они больше напоминают эвакуацию ценностей и комсостава с тонущего судна. Это судно обречено на гибель из-за разрыва Киевом военно-технического сотрудничества с Москвой и лишено возможности латать «пробоины» из-за шантажистов в США.

Опубликованная BuzzFeed информация о блокировании Вашингтоном поставок продукции военного назначения, ранее обещанных Киеву, лишь подтверждает наш вывод.