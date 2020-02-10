Киев, 10 февраля. Украинский «Нафтогаз» рассматривает возможность новых исков против «Газпрома». Об этом сообщил в понедельник исполнительный директор украинской компании Юрий Витренко на своей странице в социальной сети Facebook.

Он обратил внимание, что речь идет об иске якобы о злоупотреблении «Газпромом» своим положением по новому транзитному соглашению и контракту между РФ и Украиной о переуступке долговых обязательств «РосУкрЭнерго».

«Мы изучаем возможности «Нафтогаза» для решения указанных проблем, среди них можно выделить следующее: жалоба в европейский антимонопольный орган касательно злоупотребления «Газпромом» своим доминирующим положением», — объяснил Витренко.

Он указал на то, что недавно украинская сторона «обнаружила обстоятельства относительно роли «Газпрома» в операциях с долговыми обязательствами «РосУкрЭнерго», из-за которых «Нафтогаз» понес существенные убытки».

Параллельно топ-менеджер признал, что «лучше решать все проблемные вопросы без судебных процессов» и что сначала «Нафтогаз» попытается обсудить все разногласия с «Газпромом».

В конце декабря 2019 года заместитель министра юстиции Украины Иван Лещина сообщил, что «Газпром» и «Нафтогаз» подписали мировое соглашение по антимонопольному спору. По его словам, указывал «Ридус», это открывает путь для заключения долгосрочных контрактов на транзит газа между РФ и Украиной. Впрочем, уже 10 января «Нафтогаз» сообщил о намерении обновить иски к России по возмещению ущерба за потерю имущества в Крыму после 2014 года, отмечал Infox.ru.