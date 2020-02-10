Суд в Пензе назначил членам террористического сообщества «Сеть» сроки от 6 до 18 лет

Пенза, 10 февраля. Приволжский окружной военный суд вынес приговор по делу террористического сообщества «Сеть» (запрещена в РФ). Члены группировки получили сроки от 6 до 18 лет.

Суд в Пензе признал фигурантов дела виновными в создании и участии в террористическом сообществе (части 1 и 2 ст. 205.4 УК РФ), а также в незаконном приобретении оружия (часть 1 ст. 222 УК РФ).

Наибольшие сроки получили лидеры группировки Дмитрий Пчелинцев и Илья Шакурский.

«Назначить окончательное наказание Пчелинцеву в виде 18 лет колонии строгого режима. Шакурскому назначить окончательно 16 лет с отбыванием наказания в колонии строгого режима со штрафом в 50 тыс. рублей», — приговорил суд.

Кроме того, участники сообщества также будут отбывать реальные сроки заключения. Андрей Чернов приговорен к 14 годам колонии строгого режима, Максим Иванкин — к 13 годам, Михаил Кульков — к 10 годам, Василий Куксов — к 9 годам колонии общего режима, Арман Сагынбаев — к 6 годам колонии общего режима.

Таким образом, суд согласился с позицией обвинения. Ранее правоохранители установили, что террористическая организация «Сеть» была образована в 2016 году и имела ячейки в Москве, Петербурге и Пензе. Участники группировки ставили целью свержение конституционного строя, для этого они планировали совершать нападения на сотрудников правоохранительных органов и госслужащих. Более того, экстремисты разработали свой устав и проводили тренировки с применением оружия, при этом отрицали свою вину.

Напомним, радикальная группировка «Сеть» была включена в федеральный список террористических организаций. Несмотря на это, члены партии «Яблоко», в частности депутаты Законодательного собрания Санкт-Петербурга Максим Резник и Борис Вишневский, активно поддерживают террористов.