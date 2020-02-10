Отец Пьехи Пятрас Герулис живет в захламленной квартире и дружим с бомжами

Москва, 10 февраля. Отец известного российского певца Стаса Пьехи джазовый музыкант Пятрас Герулис рассказал журналистам, что былая слава ушла и сейчас условия жизни оставляют желать лучшего.

Пятрас Герулис в эфире программы «Ты не поверишь!» рассказал, что сейчас раз в день ходит в социальную столовую, хотя раньше ни в чем себе не отказывал. В квартире отца Пьехи царит настоящий хаос: сломанная мебель, старая техника, в комнатах давно не делался ремонт.

Несколько лет назад Пятрас Герулис раньше выступал, но перенес два инфаркта и отказался от сцены. Сейчас он живет на пенсию, размер которой составляет 16 тысяч.

«Было время, когда не было еды совсем, выживал. Ходил по мусоркам, искал там помидоры, баночку меда. Сейчас раз в день хожу в социальную столовую», — поделился Пятрас Герулис.

Он начал общаться с людьми без постоянного места жительства и приводить их домой. Но недавно местные бомжи его обворовали — вынесли ценную технику, в том числе планшет и телефон.

Сам Пьеха ранее рассказывал, что отправляет отцу деньги, но он их тратит не только на еду и лекарства, но и на алкоголь. По словам Герулиса, действительно, сын помогает финансово, но с каждым разом сумма перевода становится все меньше и меньше.

Ранее Стас Пьеха, скрывающий информацию о своей личной жизни, решился рассказать подробности о своем сыне и распавшемся браке. Певец скрывал от публики, что женился. Его избранница Наталья Горчакова родила сына, но семейная жизнь у пары не сложилась.