Москва, 10 февраля. Заявление министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова о том, что Москва не будет против возвращения своего посла в Киев и украинского — в российскую столицу — разумное и своевременное, считает председатель президиума Международного совета российских соотечественников Вадим Колесниченко.
Ранее глава внешнеполитического ведомства РФ уточнил, что украинская сторона отозвала посла, грозилась разорвать дипломатические отношения.
«Сейчас, правда, вроде кто-то там упоминал о вероятности решения президента Владимира Зеленского вернуть послов. Мы будем не против», — сказал Лавров.
Он объяснил, что устанавливать барьеры для развития отношений Украины и РФ неразумно. По словам Лаврова, многие украинские партнеры в беседах стараются прагматично подходить к этим проблемам, а на публике ведут себя по-другому.
Сергей Лавров также отметил, что РФ и Украина остаются сильно связаны в экономике. Например, в сфере транспорта, гуманитарных дел.
В эфире радио Sputnik Вадим Колесниченко высказал свою точку зрения по этому вопросу. Он подчеркнул, что предложение Лаврова разумное, оно показывает стремление Москвы «упрощать взаимоотношения между Россией и Украиной». Колесниченко заявил, что РФ послала Украине сигнал о готовности улучшить взаимоотношения.
«Но я не уверен, что украинская сторона на это согласится. Однако для международного сообщества и жителей России и Украины, которые хотели бы улучшения взаимоотношений, это очень важный и позитивный сигнал. Чем больше будет таких сигналов, тем легче будет вести переговорный процесс на международном уровне», — сказал Вадим Колесниченко.