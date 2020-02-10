Москва, 10 февраля. Заявление министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова о том, что Москва не будет против возвращения своего посла в Киев и украинского — в российскую столицу — разумное и своевременное, считает председатель президиума Международного совета российских соотечественников Вадим Колесниченко.

Ранее глава внешнеполитического ведомства РФ уточнил, что украинская сторона отозвала посла, грозилась разорвать дипломатические отношения.

«Сейчас, правда, вроде кто-то там упоминал о вероятности решения президента Владимира Зеленского вернуть послов. Мы будем не против», — сказал Лавров.

Он объяснил, что устанавливать барьеры для развития отношений Украины и РФ неразумно. По словам Лаврова, многие украинские партнеры в беседах стараются прагматично подходить к этим проблемам, а на публике ведут себя по-другому.

Сергей Лавров также отметил, что РФ и Украина остаются сильно связаны в экономике. Например, в сфере транспорта, гуманитарных дел.

В эфире радио Sputnik Вадим Колесниченко высказал свою точку зрения по этому вопросу. Он подчеркнул, что предложение Лаврова разумное, оно показывает стремление Москвы «упрощать взаимоотношения между Россией и Украиной». Колесниченко заявил, что РФ послала Украине сигнал о готовности улучшить взаимоотношения.